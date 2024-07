Como o futuro All Star Gunnar Henderson caiu para a segunda rodada da MLB?

Um executivo da diretoria recentemente acessou um vídeo dos tempos de colégio de Gunnar Henderson no Alabama e mostrou o vídeo a um colega que não via Henderson como um amador.

“Meu Deus”, disse o colega, atordoado com o que viu.

Henderson, provavelmente nomeado All-Star pela primeira vez esta noite quando as seleções de titulares forem anunciadas, tem 23 anos e já é considerado um dos melhores nas ligas principais. Apenas cinco anos desde que Henderson foi recrutado pelo Baltimore Orioles — e pouco mais de um ano desde que foi promovido para as grandes ligas — ele está se destacando em quase tudo.

Ele se tornou um modelo do que um olheiro esperaria de um jogador — grande e físico, 1,90 m e 99 kg, mas também rápido e poderoso. Dada a força do que ele faz no bastão, ele parece estar balançando uma marreta mais do que um bastão, e quando ele corre as bases, há uma explosão nele; Henderson se move como um safety da NFL prestes a derrubar um wide receiver.

Apenas Aaron Judge e Shohei Ohtani fizeram mais home runs nesta temporada, e Henderson já é considerado um dos melhores shortstops defensivos e melhores corredores de base do jogo. Quando um funcionário perguntou recentemente ao catcher do Orioles, Adley Rutschman, sobre o domínio inicial de Henderson em sua carreira, Rutschman se virou e disse: “É o mundo dele agora. E estamos apenas vivendo nele.”

Considerando seu impressionante atletismo, sua reputação excepcional no trabalho e sua personalidade discreta, você pode entender por que vários times têm feito uma pergunta muito simples, mas importante: como esse prodígio do beisebol caiu para a 42ª escolha geral do draft?

O draft do beisebol é uma ciência inexata na qual os times fazem seus melhores palpites, esperando que seus relatórios de olheiros, princípios de draft, dados e sistemas de projeção resultem em boas escolhas. Mas há tantas variáveis ​​em jogo que, inevitavelmente, erros são cometidos, deixando os funcionários do clube se perguntando, por meio de avaliações informais: O que não vimos naquele jogador? Foi o que aconteceu depois que Mike Trout caiu para a 25ª escolha no draft de 2009, com muitos times focando na fraqueza da competição de Trout no sul de Nova Jersey em vez de seu atletismo incomum; três anos depois que esses clubes rejeitaram Trout, ele foi considerado o melhor jogador do beisebol.

Henderson sorriu levemente no fim de semana quando perguntado sobre como ele acha que caiu para a 42ª escolha no draft. “Eu pude entender o porquê — eu sendo de uma cidade pequena”, ele disse.

Henderson frequentou a Morgan Academy, em Selma, Alabama, uma pequena cidade de 17.000 habitantes na parte central do estado. “Não é a melhor competição de beisebol do ensino médio. Eu entendo isso nesse sentido. … Só de conhecer a mentalidade que tenho, sinto que sou um trabalhador muito esforçado e tento ser o melhor jogador que posso ser dia após dia. Foi isso que meio que me separou.”

Com base em entrevistas e textos com avaliadores do beisebol, a resposta por trás da queda de Henderson provavelmente está contida naquele vídeo que os oficiais da equipe compartilharam. Em 2019, as equipes estavam preocupadas com o que Henderson faria como rebatedor e não tinham certeza de como ele se desenvolveria como atleta. Colton Cowser, um amigo próximo do shortstop dos Orioles, disse que tinha visto recentemente um vídeo de Henderson como jogador do ensino médio. “Ele não parece mais como é agora”, disse Cowser.

Em particular, o swing de Henderson melhorou. O swing de Henderson no ensino médio foi o que fez o oficial da equipe da Liga Nacional exclamar: “Meu Deus”. Outro avaliador disse: “Foi bem ruim”. No ensino médio, disse o avaliador, Henderson estava curvado na base, e o movimento em seu swing estava longe de ser suave. Era como um swing de Kirk Gibson, disse o avaliador, mencionando o ex-MVP e jogador de futebol americano que parecia balançar a bola de uma ligeira posição agachada — como se estivesse balançando um taco de wiffle ball, com o movimento de suas mãos não realmente conectado com suas pernas.

Isso funcionou bem para Gibson — mas não para Henderson, aos olhos de vários avaliadores. “Houve muito swing and miss”, disse outro avaliador, de um time da Liga Americana. “Você simplesmente não tinha certeza de como o bastão iria jogar. Nós o tínhamos perto de onde os Orioles o tinham, talvez mais baixo — talvez no final da segunda rodada, terceira rodada. Houve muita volatilidade em seu desempenho ofensivo.”

Um avaliador diferente: “Nós o colocamos no final do terceiro round. Não tínhamos certeza se ele acertaria. Foi bem difícil.”

Henderson também jogou contra um nível mais baixo de competição, deixando as equipes adivinhando como ele se desenvolveria ao enfrentar jogadores melhores no beisebol profissional. E embora ele fosse um atleta superior no ensino médio, um dos avaliadores rivais disse que não estava totalmente claro como ele se desenvolveria ao amadurecer e se tornar adulto. Peso extra reduziria sua velocidade? Dada a natureza falha de seu swing, sua força aumentada necessariamente se traduziria em potência? Algumas equipes duvidaram seriamente que ele pudesse permanecer como shortstop.

Henderson disse que, ao entrar no draft, lhe disseram para esperar o pior, “porque a noite do draft é uma fera”. Alguns times que disseram a Henderson que estavam interessados ​​nele o rejeitaram, então ele começou a se conformar com a ideia de que iria para a faculdade, para Auburn.

Os Orioles tinham a primeira escolha da segunda rodada, mas Henderson não teve contato com eles antes do draft — “nenhum”, ele lembrou. Ele não tinha expectativa de que Baltimore o draftaria, mas ainda havia otimismo em sua família: Baltimore era o time favorito do irmão de 12 anos de Gunnar, Cade, que usava pijamas dos Orioles para dormir, esperando que eles selecionassem seu irmão.

Cade conseguiu seu desejo, e agora alguns dos mesmos executivos rivais que viram Henderson deslizar para a 42ª escolha em 2019 dizem que se soubessem o que sabem agora e houvesse uma reedição daquele draft, Henderson seria considerado o melhor jogador geral. “Adley é ótimo, mas se você observar as tendências dos times de escolher shortstops, Gunnar provavelmente estaria em 1-1 para [a lot of scouts]”, disse um oficial. “Ou ele ou Bobby Witt. Quero dizer, foi um ótimo draft.” (O shortstop do Kansas City Royals foi selecionado como número 2 no geral, depois de Rutschman.)

Desde então, aos olhos desses avaliadores rivais, Baltimore claramente fez um ótimo trabalho com Henderson refazendo seu swing. Conforme Henderson envelheceu e ganhou peso, ele ficou mais rápido, assim como mais forte, com explosões de rapidez e poder no que ele faz. Brandon Hyde, o técnico do Orioles, relembrou uma jogada quando Henderson deslizou para o buraco do shortstop para pegar uma bola rasteira antes de saltar no ar, como Derek Jeter, e lançar para a primeira base para uma eliminação.

“O que foi isso?” Hyde perguntou a Henderson quando ele voltou para o banco de reservas. Como Henderson costuma fazer, ele ignorou a conversa — o elogio — por causa de suas próprias altas expectativas.

Aquela jogada? Os home runs de moonshot? Correndo atrás de uma base extra? Nada demais. O tempo todo, ao que parece, Gunnar Henderson esperava mais de si mesmo do que os outros viam nele.