Como o New York Liberty pode ganhar seu primeiro campeonato da WNBA

NOVA YORK — Jonquel Jones foi ao Griddy. Nos segundos finais da vitória do New York Liberty por 91-76 sobre o Chicago Sky na quinta-feira, a festa estava acontecendo no Brooklyn. Kennedy Burke pulou nas costas de Leonie Fiebich. A filha de 2 anos de Breanna Stewart, Ruby, correu para a quadra e ficou ao lado de Ellie, a Elefanta, enquanto observava sua mãe e Sabrina Ionescu darem uma entrevista pós-jogo no meio da quadra. Uma parte dos 17.758 fãs presentes — um recorde do Liberty para o Barclays Center — ficou para observar e oferecer ao seu time uma rodada final de aplausos.

Essas cenas têm sido típicas no Brooklyn neste verão, onde o Liberty está 11-1 e venceu nove seguidas. Mas o jogo de quinta-feira pode ter sido especialmente recompensador. Em dias consecutivos, o Liberty derrotou o segundo colocado Connecticut Sun na estrada e depois o corajoso Chicago Sky, solidificando ainda mais sua posição no topo da classificação da liga, onde eles tentarão permanecer com dois jogos restantes antes da pausa olímpica.

O recorde de 19-4 do Liberty é seu melhor começo na história da franquia, e é um bom presságio para sua busca pelo retorno às Finais da WNBA. Doze dos 13 times na história da WNBA a começar uma temporada com esse recorde chegaram às Finais naquele ano, com 10 vencendo o campeonato.

A ESPN BET dá ao Liberty a segunda melhor chance de ganhar o título de 2024 (Liberty +190, Aces +160), enquanto a ESPN Analytics reflete uma disputa igualmente acirrada entre os finalistas de 2023, projetando uma chance de 36,9% para o Liberty ganhar tudo, atrás apenas dos Aces (39,4%).

Houve muito o que comemorar no Brooklyn no nível individual também. Stewart, a atual MVP, está indo para sua terceira Olimpíada, enquanto Ionescu, que está tendo uma temporada de calibre de primeira equipe da WNBA, jogará em sua primeira. O domínio de Jones tem nuances de sua temporada de MVP de 2021, resultando em sua quinta indicação ao All-Star. Betnijah Laney-Hamilton fez um forte argumento para se juntar às suas companheiras de equipe em Phoenix enquanto ela continua a se consolidar como uma das principais alas bidirecionais da liga.

Ainda assim, garantir o primeiro campeonato da franquia continua sendo primordial, principalmente depois que o recém-formado supertime Liberty do ano passado perdeu para os Aces nas finais.

Com 17 jogos restantes na temporada regular, incluindo o confronto de sábado em Chicago contra o Sky (13h, horário do leste dos EUA, ABC) — e o de terça-feira contra o Sun em casa — aqui estão alguns dos fatores X que podem determinar se o Liberty fará história ou ficará para trás mais uma vez.

Defesa ganha campeonatos

O New York não foi um time defensivo ruim na temporada passada; sua classificação defensiva (99,4 pontos por 100 posses) ficou em terceiro lugar na liga. Mas sua defesa de perímetro era um ponto fraco, que os armadores do Las Vegas Aces expuseram nas Finais: os Aces marcariam 99 e 104 pontos com 54,7% e 52,9% de arremessos, respectivamente, nos Jogos 1 e 2.

O Liberty contratou Fiebich, Burke e Ivana Dojkic na offseason para resolver o problema. Com essas adições, além de mais minutos para Kayla Thornton, o New York flexiona mais versatilidade, comprimento e habilidade física na ala do que antes. Veja o Wednesday, quando segurou Connecticut em apenas cinco pontos nos primeiros 6:44 do segundo quarto sempre que Fiebich, Burke e, em partes dele, Thornton estavam em quadra. No quarto período decisivo contra o Sky no dia seguinte, o técnico Sandy Brondello se apoiou na escalação de Jones, Stewart, Ionescu, Fiebich e Thornton para encerrar o jogo.

Métricas avançadas dizem que o Liberty melhorou defensivamente com uma classificação defensiva de 96,1 em 2024, embora ainda esteja atrás do Minnesota Lynx, Sun e Seattle Storm.

Aos olhos de Brondello, às vezes o Liberty é ótimo defensivamente, outras vezes é “muito mediano”, disse ela na quarta-feira.

Um exemplo do ótimo: segurar o Sun em 68 pontos com 35,8% de aproveitamento na quarta-feira. Um exemplo da média: permitir que o Phoenix Mercury marcasse 99 pontos com um clipe de 55,1% algumas semanas atrás.

Brondello e sua equipe reconhecem a defesa como seu foco principal nesta temporada. Uma química de equipe mais forte pode se traduzir na defesa também, mas também é uma área que o técnico frequentemente diz que se resume a “comprometimento”.

“Acho que temos as ferramentas para ser um ótimo time defensivo”, disse Brondello na quinta-feira. “É a consistência, e nós mostramos isso muito neste ano: quando travamos, podemos travar os times também. Nem sempre por 40 minutos, mas sabemos como elevar o nível. E é só a comunicação e a confiança que eles têm, eu acho, que é bem especial.”

Os próximos confrontos contra os Aces, o melhor ataque da liga, em 17 de agosto e 8 de setembro, serão bons testes para ver o quanto o Liberty cresceu nesse aspecto da quadra.

Jonquel Jones dominando

Jones precisou de tempo no ano passado para se recuperar de uma lesão no pé na pré-temporada. Mas na pós-temporada, ela emergiu como a jogadora mais consistente do time.

Essa é a versão de Jones que estamos vendo este ano: seus números de pontuação (15,7 pontos por jogo) e rebote (9,2 por jogo) são os melhores desde sua campanha de MVP, enquanto suas assistências (3,3 por jogo) são o recorde da carreira. Mais notavelmente, sua porcentagem real de arremessos fica em espantosos 68,4% e reflete sua versatilidade dentro e fora do garrafão. A pivô de 1,98 m está pegando 4,1 cestas de 3 pontos por jogo e acertando 41,5% delas.

Brondello disse na quarta-feira que o Liberty está no seu melhor quando Jones está jogando em alto nível. Após seu duplo-duplo de 18 pontos e 13 rebotes na quinta-feira, o Liberty está 16-1 nesta temporada quando ela marca 10 ou mais pontos, e 3-4 quando ela marca 9 ou menos — com duas dessas derrotas ocorrendo para o Lynx, incluindo na final da Commissioner’s Cup. Em sua carreira, os times de Jones estão 47-4 quando ela marca 20 ou mais pontos, o melhor recorde na história da WNBA (mínimo de 20 jogos).

Outra diferença gritante: nas vitórias do Liberty neste ano, ela tem uma média de 17,2 PPG, 9,6 RPG e 60% FG. Compare isso com as derrotas do Liberty, quando ela tem uma média de apenas 8,8 PPG, 7,0 RPG e 45% FG.

Ter que marcar Jones e Stewart, ambos o epítome de postes sem posição, é uma proposta de pesadelo para os oponentes. Mas quanto mais Stewart (23,7% de aproveitamento na carreira de 3) encontrar o fundo da rede para acompanhar o jogo estelar de Jones, mais perigosa essa dupla se tornará.

Jogo de dentro para fora

Os últimos três times de Nova York tentaram mais cestas de 3 pontos por jogo do que qualquer outro time na história da liga (27,6 em 2022, 27,7 em 2021, 29,7 em 2023). O time deste ano superou esses números e é ainda melhor, com 29,5 tentativas de 3 pontos por jogo.

E ainda assim Brondello enfatizou, após a derrota para o Fever, que o time não quer viver e morrer pela bola de 3 e deve continuar a encontrar maneiras de jogar de dentro para fora. Na derrota de sábado, Indiana obstruiu a área (Jones fez apenas cinco arremessos) e desafiou Nova York a fazer 3s — e embora muitos tenham sido arremessos abertos, o Liberty fez apenas 10.

Na quarta-feira, com a defesa do Sun ultrapassando a linha de 3 pontos, Nova York conseguiu apenas 13 tentativas de arco, mas encontrou maneiras de descer a quadra ou superar Connecticut na área pintada por 40 a 26.

Marcar de várias maneiras — e fazer os times pagarem por tirar um elemento de seu ataque — tornará o Liberty muito mais difícil de vencer, especialmente em uma série. Especialmente com uma jogadora como Ionescu, uma atiradora de elite de 3 pontos que fez grandes avanços em sua habilidade de descer ladeiras e trabalhou no desenvolvimento de uma flutuadora — como evidenciado por seu arremesso de adaga contra o Sun na quarta-feira.

“Acho que é só a evolução desse time”, ela disse. “Não é ser unidimensional e saber que vamos entrar todos os dias e fazer a mesma coisa, mas ser capaz de ler o que as defesas estão nos dando e atacar de maneiras diferentes.”

Levantamento de força

A profundidade de Nova York não foi um ponto forte no ano passado, principalmente quando a pós-temporada chegou. Apenas três reservas tiveram uma média de pelo menos 9,0 minutos por jogo na temporada passada, e apenas Marine Johannes (11,5) e Thornton (10,1) tiveram uma média de pelo menos isso saindo do banco nos playoffs. Este ano, Thornton, Fiebich, Burke, Dojkic e Nyara Sabally estão todos passando dessa marca.

Há espaço, também, para eles crescerem dentro do sistema de Nova York. Brondello acha que eles podem expandir o papel de Fiebich no ataque. (Os 13 pontos mais altos da temporada de Fiebich contra o Sky provam que é possível.) Sabally, que voltou à quadra na quinta-feira pela primeira vez desde 31 de maio após lidar com uma lesão nas costas, provou ser um jogador de impacto no início deste ano e deve ser uma parte fundamental da profundidade do Liberty daqui para frente. Com Laney-Hamilton (joelho) afastado novamente na quinta-feira, Thornton foi indispensável em ambas as pontas (16 pontos, incluindo quatro 3s, mais 4 roubos de bola).

Será fascinante ver em quais rotações Brondello irá atuar quando as apostas aumentarem e também em jogos acirrados — especialmente com tantos jogadores com mentalidade defensiva no banco.

Intangivel

A semana passada mostrou a variação do basquete do Liberty. Contra o Sun, o Liberty executou quando mais importava, mantendo o time nº 2 na classificação sem gols nos últimos 2:11 e melhorando para 13-0 quando liderava no intervalo nesta temporada. Nova York é o único time ainda invicto em tais situações.

A performance aconteceu cinco dias após a derrota para o Fever, que se recuperou para vencer com um quarto período de 28-16. Brondello atribuiu complacência à performance de sábado, chamando-a de “chamada para despertar”.

“Jogar 40 minutos de basquete duro e corajoso é realmente o que nos faz pendurar o chapéu, em ambos os lados da quadra, certificando-nos de que estamos jogando da maneira certa”, disse Ionescu na quarta-feira. “Aquele último jogo foi um pouco atípico. … Não estávamos tão concentrados quanto deveríamos estar.”

Houve problemas autoinfligidos de natureza diferente no mês passado na derrota do campeonato da Commissioner’s Cup para o Lynx. Ionescu pensou que eles eram “nosso pior inimigo” com turnovers não forçados e tentou reinventar a roda no ataque. Brondello apontou a fadiga mental como a causa de alguns colapsos defensivos. (O Liberty limpou as coisas uma semana depois para vencer o Lynx por nove pontos.)

Com mais de um ano jogando juntas, as Liberty viram sua química crescer. Mas em uma temporada cheia de paridade e com as Aces mordendo a isca por um terceiro título consecutivo, Nova York deve juntar as peças e passar por isso com urgência e execução, resistência e coragem, para superar o proverbial obstáculo da franquia e finalmente vencer o campeonato da WNBA.

