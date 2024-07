Como o Pro Football Hall of Fame seleciona seus artefatos

Uma serpentina de aquecimento do “Ice Bowl”; a fita no tornozelo do field goal recorde de 63 jardas de Tom Dempsey; os dreadlocks do running back do Hall da Fama Edgerrin James: eles são apenas alguns dos 25.000 artefatos, 40 milhões de documentos e 6 milhões de fotografias nos arquivos do Hall da Fama do Futebol Profissional em Canton, Ohio.

Para o arquivista do Hall da Fama do Futebol Profissional, Jon Kendle, que supervisiona as coleções do Hall da Fama, quanto mais exclusivo for o item, melhor.

“É algo com que desafiei nossa equipe… a começar a pensar um pouco fora da caixa quando se trata de colecionar. É fácil pedir uma camisa ou um par de sapatos”, disse Kendle. “Vamos pensar um pouco fora da caixa, e quais são alguns itens exclusivos do uniforme de um jogador que podem… ajudar a contar uma história.”

Contar a história do futebol é um dos objetivos do museu.

“Nossa missão é homenagear os maiores do esporte, preservar sua história e seus meios, o futebol profissional e a National Football League, promover seus valores e celebrar a excelência juntos”, disse Kendle.

UM NOVO CAPÍTULO dessa história começará quando o Houston Texans e o Chicago Bears se encontrarem em Canton na quinta-feira (20h ET, ESPN, ABC, ESPN+ e ESPN Deportes). O Hall of Fame Game não apenas sinalizará um início não oficial da temporada, mas também dará início aos esforços do museu para documentar mais um ano de história da NFL.

Mas como o Hall da Fama seleciona o que é importante para essa história? É um processo evolutivo que começa com uma planilha.

À medida que as equipes passam pelo campo de treinamento em julho e agosto, a equipe do museu consulta cada clube e a liga para ter uma ideia dos possíveis marcos ou recordes que podem ser alcançados durante a temporada.

Todos esses dados serão compilados em uma lista mestre que será referenciada ao longo do ano. O Hall da Fama tinha mais de 50 itens potenciais para rastrear antes do início da temporada de 2023.

“Esses recordes de carreira são como eles aparecem no nosso radar e como os monitoramos e avançamos conforme a temporada avança”, disse Kendle.

Essa lista evolui conforme os jogadores atingem marcos inesperados.

“Os recordes de jogo único… você não pode prever isso, eles simplesmente acontecem”, disse Kendle. “Mas é aí que… essa construção de relacionamento ao longo dos anos realmente entra em jogo.”

Um desses marcos únicos foi o do quarterback do New Orleans Saints, Taysom Hill, quando ele pegou seu 10º touchdown recebido na Semana 9. Hill se tornou o primeiro jogador desde o membro do Hall da Fama Frank Gifford a ter pelo menos 10 touchdowns correndo, recebendo e passando na carreira.

O calçado usado por Tom Dempsey para marcar o recorde de field goal de 63 jardas. Cortesia do Pro Football Hall of Fame

O Hall da Fama entrou em contato com Hill depois que ele atingiu o marco e coletou sua camisa, chuteiras e pulseira do jogo. Em poucos dias, estava em exposição no museu.

Quando o técnico do Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, ultrapassou o técnico do Hall da Fama, Bill Parcells, na lista de vitórias de todos os tempos na Semana 18, o Hall da Fama coletou seu fone de ouvido e uma bola do jogo para exibição.

🗣️ Novo no Hall da Fama do Futebol Profissional Fone de ouvido de Mike Tomlin e uma bola de jogo de quando o @ladrões derrotou Baltimore na Semana 18. A vitória permitiu que Tomlin ultrapassasse o membro do Hall da Fama Bill Parcells na lista de vitórias de todos os tempos da NFL. foto.twitter.com/AYWqVcz744 — Hall da Fama do Futebol Profissional (@ProFootballHOF) 26 de janeiro de 2024

Às vezes, o Hall da Fama nem sempre recebe um item que solicita, como uma camisa que o jogador escolheu trocar depois do jogo. Cada disco quebrado também não vem com um pedido, pois a equipe do museu tenta espalhar o que recebe de cada time.

Quando uma conquista de carreira é feita durante a temporada e o item é recebido, ele é exibido temporariamente na exposição Pro Football Today, que documenta a temporada conforme ela acontece. No final da temporada, alguns desses itens são exibidos novamente como parte de uma galeria Season in Review.

Por fim, eles vão para arquivos com temperatura controlada, onde serão manuseados com luvas brancas e cuidadosamente armazenados para futuras exposições.

“Quando eles entram em nossas portas e são processados ​​em nossa coleção, eles não são mais apenas uma camisa de futebol para ser usada. Eles agora se tornam, aos nossos olhos, um artefato, e nós os tratamos como tal”, disse Kendle. “Nós os tratamos como peças de arte inestimáveis. Queremos ter certeza de que estamos fazendo tudo ao nosso alcance para garantir que essas camisas, bolas de futebol e esses documentos sejam preservados para as gerações futuras.”

Mas a coleção de história não para quando a temporada para. O Hall da Fama coletou o cartão de recrutamento de cada jogador selecionado desde 1997, pronto para ser mostrado a esse jogador se ele escolher visitar o Hall da Fama.

“Esses são sempre momentos divertidos porque, seja você a primeira escolha geral ou a última escolha no draft, minha experiência tem sido que cada jogador para quem mostrei esse cartão… tem uma resposta muito semelhante”, disse Kendle. “É quase uma resposta humilde, que os leva de volta àquele momento, todo aquele trabalho duro no ensino médio e na faculdade, o sacrifício para chegar à NFL, tudo valeu a pena. E eles estão todos muito, eles estão todos meio que impressionados com isso.”

Uma exposição no Hall da Fama do Futebol Profissional. Kirby Lee-USA TODAY Esportes

EM 2021, O O Hall da Fama exibiu temporariamente a cadeira de couro que o comissário da NFL Roger Goodell usou quando anunciou escolhas de seu porão no draft de 2020 durante a pandemia de COVID-19.

Quando James foi introduzido no Hall da Fama em 2020, ele escolheu doar seus dreadlocks como um símbolo do que significa ser um companheiro de equipe. A liga decidiu em 2003 que o cabelo de um jogador era considerado uma extensão do uniforme e puxar o cabelo era considerado um tackle legal.

Essa regra se tornou notável naquela abertura da temporada. James, então com o Indianapolis Colts, foi puxado para baixo por seus dreadlocks na vitória do Colts por 9-6.

James, que correu por apenas 67 jardas e nenhum touchdown naquele dia, decidiu cortar o cabelo na semana seguinte.

“Foi uma decisão de negócios”, ele disse aos repórteres mais tarde. “Estou aqui para jogar futebol. Mas quando eles agarraram meu cabelo, isso me fez repensar. Eu imediatamente desisti ali mesmo. Não posso passar por isso o ano todo. Então, pensei que seria melhor eu ir em frente e cortá-lo.”

James correu por 120 jardas e fez um touchdown na semana seguinte.

“Não é que Edgerrin James estivesse necessariamente preocupado com a dor que poderia vir ao ter seu cabelo puxado, mas como um grande companheiro de equipe, ele está pensando em termos de, se eu tiver um touchdown de fuga e alguém me derrubar porque meu cabelo estava saindo do capacete, então estarei prestando um desserviço ao meu time de futebol”, disse Kendle. “… É um item raro, é o único cabelo que temos em nossa coleção.”

Um desafio para o Hall da Fama é monitorar seu espaço. Ao contrário de outros museus, que documentam eventos que já terminaram, o futebol está sempre se reinventando. Isso significa que o time de lá tem que ser criterioso sobre itens que contam melhor a história da liga.

“É uma história em constante mudança e crescimento. Não é um evento finito que aconteceu”, disse Kendle. “… Aqui no Pro Football Hall of Fame, a cada dia, a NFL está fazendo uma nova história.”

O objetivo final do museu é unir o passado e o presente. Então, quando o próximo jogador atingir um marco importante ou quebrar um recorde estabelecido por um consagrado Hall of Famer, o museu estará pronto para retirar aqueles artefatos antigos para exibir suas conquistas.

“Sempre que conseguimos conectar um disco que está sendo lançado agora a alguém do passado e ajudar a trazer seu legado de volta à luz, isso é sempre um benefício adicional, porque é isso que estamos tentando fazer: conectar esses pontos históricos”, disse Kendle.