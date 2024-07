Como os Phillies em primeiro lugar estão abordando o prazo de negociação da MLB

Diferentemente das temporadas recentes, quando o Philadelphia Phillies entrou na temporada de negociações com lacunas claras a serem preenchidas enquanto tentava recuperar o atraso na NL East, o time deste ano está no topo do mundo do beisebol com o melhor recorde do esporte no último fim de semana de julho — mas isso não significa que eles ficarão quietos no prazo final.

Claro, os Phillies só têm pequenas necessidades a serem atendidas, já que estão em primeiro lugar nas ligas principais em pontuação e em terceiro em prevenção de corridas, mas perder a chance de melhorar o elenco vai contra a natureza de seu principal tomador de decisões, Dave Dombrowski, pelo menos de acordo com um avaliador rival que riu da ideia de que Dombrowski não seria um jogador importante no mercado de negociações.

“Por que você acha que houve aqueles rumores sobre Luis Robert Jr. com os Phillies?”, disse o executivo. “Dave sempre quer ir longe.”

Dombrowski diminuiu na sexta-feira, abordando um dos elos mais fracos do time ao adicionar Austin Hays em uma troca com o Baltimore Orioles. Os Phillies esperam que ele melhore a produção de outfield do time, já que estão em 25º lugar nas majors em OPS. Adicionar um reliever também é uma possibilidade, de acordo com fontes da liga, para um time que planeja usar seu bullpen até o fim de outubro.

Quaisquer adições que Dombrowski fizer serão para aumentar um time que já provou ser um favorito da World Series, não necessariamente um acordo de sucesso para colocá-los no topo. A Filadélfia dominou a classificação desde o Dia 1 e reforçou sua liderança na NL East desde o intervalo do All-Star.

Com uma vantagem de nove jogos na divisão, os próximos dias devem ser relativamente livres de estresse para a diretoria, certo? Bem, mais ou menos. Dombrowski foi questionado recentemente se o prazo de negociação deste ano é diferente para ele porque seu time está no topo em vez de perseguir.

“Sim e não”, ele disse à ESPN. “É diferente, mas o tempo todo quando você tem uma chance de vencer, você está tentando fazer seu clube o melhor possível. Esse foi o nosso foco no ano passado. O que é diferente, este time é realmente sólido. Estamos em uma posição onde o número de jogadores que você procura adicionar e o impacto desses jogadores podem não ser tão grandes quanto precisávamos no passado.”

Nos últimos dois prazos de negociação, Dombrowski adquiriu Brandon Marsh e Michael Lorenzen, entre outros, e as novas adições ajudaram a impulsionar os Phillies para a pós-temporada. Ele admite que não ter a pressão de precisar desse tipo de faísca só para chegar a outubro é uma sensação nova desta vez.

“Tivemos que batalhar para entrar”, disse Dombrowski. “E ainda não entramos — mas é muito diferente.”

Depois de terminar as duas últimas temporadas 14 jogos atrás dos Braves em sua própria divisão, grande parte da razão pela qual a perspectiva deste ano no prazo final parece tão diferente é que a diretoria tinha um plano para aumentar a carga de trabalho mais cedo do que nunca, começando no treinamento de primavera — e os jogadores fizeram tudo o que podiam para executá-lo.

“Nós planejamos aumentar innings para arremessadores e rebatidas para rebatedores durante a primavera, mas tivemos uma doença que deixou todos fora por uma semana”, explicou o gerente Rob Thomson com um sorriso. “Então isso se mostrou difícil.”

O clube superou esse obstáculo inicial e começou a temporada regular com tudo, abrindo uma vantagem de 6 1/2 jogos na divisão até o final de maio, e não olhou para trás desde então.

“Isso foi definitivamente enfatizado de cima para baixo”, disse o shortstop All-Star Trea Turner. “Talvez estivéssemos apenas aprendendo a ser os favoritos. Isso levou um ou dois anos. Agora, espera-se que vençamos, então essa mentalidade muda um pouco. Claro, não se trata de tentar mais ou querer vencer mais. É mais sobre o cronograma de como o beisebol funciona.”

Dentro do vestiário, várias razões foram dadas para o início rápido deste ano, começando com jogadores apontando para a rotação inicial historicamente boa do time. Ranger Suarez, Zack Wheeler, Aaron Nola e Christopher Sanchez estavam no seu melhor saindo do treinamento de primavera e, como resultado, os Phillies lideraram a MLB em ERA de arremessadores iniciais durante toda a temporada, com todos os quatro arremessadores fazendo parte do time NL All-Star.

Alguns jogadores de posição importantes, principalmente o terceira base All-Star Alec Bohm, também levaram seus jogos a outro nível, e isso tornou a escalação menos dependente dos rebatedores Bryce Harper e Kyle Schwarber.

Alguns jogadores apontaram outro fator unificador que impulsionou o time desde o dia em que chegaram ao treinamento de primavera: uma raiva coletiva após perder os jogos 6 e 7 da NLCS em casa para os Diamondbacks em outubro passado, apesar de entrarem na série como grandes favoritos para chegar à segunda participação consecutiva na World Series.

“Saímos da temporada passada com um gosto amargo na boca”, disse o apaziguador All-Star Matt Strahm. “Você podia dizer o quão famintos estávamos quando reportamos em Clearwater e como começamos a temporada.”

O beisebol é um esporte muito inconstante para esperar que um plano traçado em janeiro ou fevereiro se concretizasse exatamente da maneira pretendida, mas a adesão de dentro do clube fez com que isso funcionasse.

“Foi a conscientização de que não podíamos esperar até junho para começar”, disse Thomson. “Isso estava entre os jogadores, os treinadores e toda a organização. Ajudou.”

“Como equipe, eles conseguiram.”

Agora, com um time que se preparou para o que poderia ser o fim de um campeonato, a diretoria tem que decidir se uma adição chamativa ou um prazo de negociação mais tranquilo é o curso de ação certo. Não importa qual direção eles decidam seguir, os Phillies sabem que estão em uma posição invejável em um momento em que muitos executivos já estão pensando na próxima temporada.

“Nós já passamos por isso”, Dombrowski sorriu. “Este ano parece diferente.”