Concerto de ‘American Idol’ sofre queda de energia após queda de raio

Os favoritos dos fãs de “American Idol” estão provando que o show deve continuar em qualquer circunstância… já que eles lidaram com uma mudança repentina em seu show recente como verdadeiros profissionais.

Confira… metade dos 10 finalistas do ‘Idol’ – incluindo Jack bloqueador, McKenna Breinholt, Caibrienne, Mia Matthews dar Kayko – pararam no 2º Franklin Summer Bash anual de Nashville para fazer uma serenata para seus fãs dedicados. No entanto, quando o show estava chegando ao fim, uma tempestade atingiu a cidade – resultando em um raio atingindo um transformador e causando falta de energia no local.

O apagão aconteceu no meio da apresentação de McKenna de ‘Oceans’ da Hillsong… mas não a impediu de terminar seu show. Assista ao vídeo, após uma breve pausa, McKenna continua cantando sua música, com a multidão controlando a iluminação ligando as lanternas em seus telefones.

Jack, que foi o único artista que restou, recebeu uma recepção semelhante… enquanto a multidão mantinha as luzes acesas para seu show de 40 minutos. Apesar das dificuldades técnicas, ele perseverou… usando apenas o violão e a voz para entreter o público.

Os artistas – incluindo o finalista do Top 14 do ‘Idol’ Quintavio Johnson e estrela de “A Voz” Maddie Jane – até mesmo se misturando com os fãs no final do show. Na verdade, eles sentaram na beira do palco no escuro enquanto davam autógrafos e tiravam fotos para os fãs.