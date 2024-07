Conclusões do interrogatório do Congresso sobre o Diretor do Serviço Secreto Cheatle sobre a tentativa de assassinato de Trump

CNN

A diretora do Serviço Secreto dos EUA, Kimberly Cheatle, enfrentou na segunda-feira legisladores furiosos de ambos os partidos, que a questionaram sobre as falhas de segurança impressionantes que levaram à recente tentativa de assassinato contra Donald Trump.

Cheatle reconheceu que houve problemas “significativos” no comício de Trump em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho, onde o ex-presidente levou um tiro na orelha, e ela não minimizou o significado histórico e político do evento.

Antes de Trump subir ao palco no comício, disse o diretor, o Serviço Secreto foi notificado “entre duas e cinco vezes” de que havia uma pessoa suspeita na área.

No entanto, um por um, enquanto os membros do Comitê de Supervisão da Câmara tentavam obter novas informações sobre a falha de segurança e o que está sendo feito para garantir que isso nunca aconteça novamente, Cheatle repetidamente bloqueou os esforços dos legisladores para obter respostas e apontou para a investigação em andamento do FBI.

A diretora também permaneceu desafiadora diante dos apelos bipartidários por sua renúncia imediata.

Aqui estão as principais conclusões da audiência de segunda-feira até agora:

Logo de cara, Cheatle reconheceu que a tentativa de assassinato de Trump foi “a falha operacional mais significativa do Serviço Secreto em décadas”. Mais tarde, ela disse que foi o pior momento para a agência desde a tentativa malsucedida de assassinato contra o presidente Ronald Reagan em 1981.

Mas mesmo com esse fracasso histórico sob sua supervisão, Cheatle insistiu que não iria renunciar.

Um coro bipartidário de legisladores pediu que ela renunciasse ao cargo. As críticas foram mais duras dos republicanos, mas os democratas também incitaram Cheatle a deixar o cargo. O deputado democrata Ro Khanna destacou que o diretor do Serviço Secreto que dirigia a agência quando Reagan foi baleado eventualmente renunciou ao cargo. (Esse diretor renunciou oito meses após a tentativa de assassinato.)

“Você realmente, genuinamente, em seu coração, acredita que estar neste papel é o certo para a América neste momento?”, perguntou Khanna.

“Continuarei e serei responsável perante a agência, este comitê, o ex-presidente e o público americano”, respondeu Cheatle, elogiando seu histórico de quase 30 anos de trabalho na hierarquia da agência.

No início da audiência, ela disse: “Acho que sou a melhor pessoa para liderar o Serviço Secreto neste momento”.

Sob duro questionamento da deputada republicana Nancy Mace, Cheatle admitiu que o incidente foi um “fracasso colossal”. Mace atacou Cheatle, dizendo a ela: “você está cheia de m*rda hoje” por causa de sua postura pouco cooperativa durante a audiência.

O deputado James Comer, presidente do comitê do Partido Republicano, pressionou Cheatle sobre se, antes do tiroteio, Trump havia recebido toda a segurança solicitada.

Cheatle disse que “para o evento de 13 de julho, os ativos que foram solicitados para aquele dia foram fornecidos”.

A CNN relatou anteriormente que houve eventos anteriores em que o Serviço Secreto negou solicitações da equipe de segurança de Trump, embora a agência, em alguns casos, tenha fornecido outras medidas de segurança das autoridades locais.

O deputado republicano Jim Jordan também pressionou Cheatle sobre se ela mentiu para a nação porque – na manhã seguinte ao tiroteio – o principal porta-voz do Serviço Secreto negou veementemente as alegações de que a agência havia rejeitado quaisquer pedidos de segurança adicional.

“Para o evento em Butler, não houve pedidos negados”, disse Cheatle.

“Bem, talvez eles tenham se cansado de perguntar”, disse Jordan.

As respostas cuidadosas de Cheatle – e as não respostas



Cheatle frustrou os legisladores na segunda-feira ao andar na corda bamba com seu depoimento, dando respostas cuidadosamente formuladas e muitas respostas equivocadas para perguntas difíceis.

O principal republicano e democrata no Comitê de Supervisão da Câmara bombardearam Cheatle com algumas das maiores questões que ainda não foram resolvidas: Havia algum agente do Serviço Secreto no telhado onde o atirador Thomas Crooks atirou em Trump? Crooks voou um drone sobre a área antes do início do comício? Por que ele não foi parado quando as pessoas o avistaram no telhado com um rifle?

Em resposta a essas perguntas, e mais, Cheatle se afastou e não respondeu diretamente. Sobre o possível drone de Crooks, ela confirmou que foi isso que o FBI lhe disse, mas disse que ainda estava sendo investigado.

“Estamos a apenas nove dias deste incidente, e ainda há uma investigação em andamento”, disse Cheatle em algumas ocasiões durante a audiência. Ela também disse: “Não vou entrar em detalhes daquele dia”.

“Você está cheio de m****”: legislador republicano critica diretor do Serviço Secreto

Cheatle revelou alguns detalhes – como o fato de ter falado com o atirador de elite que matou Crooks e que sua agência não rejeitou nenhum pedido da campanha de Trump por segurança adicional no comício específico em Butler.

“Precisamos ter confiança de que, se o FBI está liderando essa investigação, eles estão liderando uma investigação confiável”, Comer disse diretamente a Cheatle. “Porque há alguns de nós sentados aqui que não têm muita confiança no FBI.”

A deputada democrata Shontel Brown disse mais tarde a Cheatle: “Você não está facilitando isso para nós”, após uma série de não respostas. Outros legisladores de ambos os partidos disseram que achavam que Cheatle foi menos comunicativa e sincera em seu depoimento sob juramento na audiência de segunda-feira do que em suas recentes entrevistas na TV.

Antes de Trump subir ao palco em 13 de julho, o Serviço Secreto foi notificado “entre duas e cinco vezes” de que havia uma pessoa suspeita na área, disse Cheatle.

Ela disse que a agência ainda estava investigando a aparente falha de comunicação, que levou Trump a subir no palco mesmo em meio a esses relatos de uma pessoa suspeita, e que os participantes do comício viram Crooks com uma arma momentos antes dos tiros serem disparados.

“Preciso presumir que eles não sabiam que havia uma ameaça quando trouxeram o presidente ao palco”, disse Cheatle.

No entanto, há “uma distinção entre comportamento suspeito e uma ameaça”, explicou Cheatle, “e no momento em que esse indivíduo foi identificado, ele estava exibindo comportamento suspeito”, e os primeiros relatórios sobre Crooks não o identificaram como uma ameaça ativa.

Em sua declaração de abertura, o deputado Jamie Raskin, o principal democrata do painel, enfocou a violência armada que assola os EUA e rotulou a tentativa de assassinato de Trump como um “tiroteio em massa”.

“O Sr. (Corey) Comperatore, o presidente Trump e os outros participantes do comício feridos em Butler agora são membros de um clube do qual ninguém quer fazer parte — as milhares de pessoas que foram vítimas de tiroteios em massa”, disse Raskin, enquanto um assessor segurava um cartaz listando alguns dos tiroteios em massa recentes nos EUA.

Alguns democratas no comitê apontaram que Crooks usou uma arma do tipo AR-15, que muitos democratas vêm tentando proibir ou pelo menos restringir para pessoas com menos de 21 anos, como Crooks.

O deputado Gerry Connolly perguntou se o fato de os americanos terem mais armas torna o trabalho de Cheatle “mais fácil ou mais difícil”.

“O trabalho do Serviço Secreto é difícil todos os dias”, disse Cheatle, antes de Connolly interrompê-la, condenar a proliferação de rifles de assalto e repreender o diretor do Serviço Secreto por “fugir” da questão das armas.

Cheatle respondeu indiretamente às alegações que circulavam na mídia de direita e em legisladores de que agentes femininas eram em parte culpadas pelas falhas de segurança no comício de Trump.

Agentes femininas que faziam parte da equipe do Serviço Secreto de Trump foram fotografadas protegendo o ex-presidente após a tentativa frustrada de assassinato. Alguns da direita alegaram que as mulheres não conseguiram proteger Trump adequadamente. (A família Trump rebateu diretamente essa alegação.)

Questionada por um membro republicano sobre seus esforços para “mudar a composição do Serviço Secreto” porque havia “uma porcentagem muito alta de homens”, Cheatle disse que contrata apenas “os melhores e mais brilhantes”.

“Estou contratando os candidatos mais qualificados que se candidataram e querem trabalhar para nossa grande organização”, ela respondeu.