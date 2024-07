Concorrente do ‘Big Brother’ Autumn Daly é presa no Texas por roubo

Dia de outono – um concorrente do “Big Brother 2” em 2001 – foi preso sob a acusação de roubo no Texas … soube o TMZ.

A polícia prendeu Daly no mês passado em Lewisville, TX, com um mandado pendente de roubo. Os policiais dizem que encontraram AD depois de rastrearem o carro dela até uma loja local de sua propriedade, chamada Encore! Bis!

Autumn foi acusada de roubo de propriedade entre US$ 30 mil e US$ 150 mil por um suposto incidente de 2023. Ela pagou a fiança de US$ 2.500.

Entramos em contato com Autumn para comentar e ela disse ao TMZ… “É uma tentativa de retaliação por parte de um ex-parceiro de negócios que me processou no tribunal civil e perdeu. eles por US$ 500 mil também, então é melhor não dizer mais nada.”