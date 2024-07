Concorrente do ‘Big Brother’ repreende colega de casa dias após a estreia

O “Big Brother” está esquentando no início deste ano… porque um colega de casa se transformou em outro poucos dias após o início da competição – e as pessoas online estão adorando.

O negócio é o seguinte: a 26ª temporada de “Big Brother” estreou na quarta-feira, e os obstinados estão obviamente assistindo às transmissões 24 horas por dia, 7 dias por semana – e qualquer um que acordou cedo no sábado foi tratado com uma briga verbal entre dois competidores.

Angela – que venceu a primeira competição, tornando-se assim a primeira chefe de família – desce para tomar café da manhã com os outros concorrentes às 8h… e imediatamente começa um discurso épico sobre o colega de casa Matt.

Não está claro exatamente o que irritou Angela… mas alguns online estão dizendo que ela tem a impressão de que as pessoas na casa estão conspirando contra ela – e a paranóia a deixou em alerta máximo.

Quanto à percepção do público… muitas pessoas estão do lado de Angela aqui – ou, pelo menos, amam o nível de drama que ela está trazendo para o jogo este ano, uma reminiscência dos velhos tempos do ‘BB’.