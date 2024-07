Conheça os oito boxeadores da equipe dos EUA que vão lutar pelo ouro nas Olimpíadas de 2024

A equipe olímpica de boxe dos EUA enfrentará a mesma tarefa assustadora que escapou ao time em cada um dos últimos quatro Jogos Olímpicos: uma medalha de ouro no lado masculino.

Andre Ward é o último homem americano a conquistar o ouro olímpico, nos Jogos de 2004 em Atenas. Ward passou a desfrutar de uma carreira no Hall da Fama entre os profissionais.

Jahmal Harvey é amplamente considerado como a melhor esperança para acabar com essa seca de 20 anos de medalhas de ouro olímpicas. O peso-pena de 21 anos — junto com o resto das equipes de boxe masculino e feminino de quatro membros — está em Paris para o início das Olimpíadas de Verão de 2024 na sexta-feira.

“É muito importante para mim apenas trazer o moral de volta para os EUA”, disse Harvey à ESPN. “Não ganhamos uma medalha de ouro há 20 anos, então, apenas para fazer isso e trazer toda a emoção, trazer alguma atenção de volta para o boxe dos EUA e apenas para ter crianças pequenas vendo você fazer isso, apenas para fazê-las trabalhar mais e acreditar em si mesmas que podem fazer isso.

“E é maior do que eu, na verdade. Mesmo que eu não faça isso, estou feliz por fazer parte de uma equipe onde meus outros companheiros podem fazer isso e que eu estava na jornada para empurrá-los.”

Antes de a equipe embarcar para Paris, a campeã indiscutível de duas divisões Claressa Shields visitou o Centro de Treinamento Olímpico em Colorado Springs, Colorado, e deu à equipe uma palestra motivacional. Shields sabe o que esperar: ela é a única boxeadora americana a ganhar uma medalha de ouro desde Ward, fazendo isso duas vezes (2012 e 2016).

“O melhor conselho que dei a eles foi remover qualquer dúvida e acreditar 110% em si mesmos”, disse Shields, que desafia Vanessa Joanisse por um título dos pesos pesados ​​no sábado em Detroit, à ESPN na quarta-feira. Ela também exibiu seu próximo filme biográfico, “The Fire Inside”, para a equipe.

“Acredite no seu treinamento, acredite no seu trabalho duro, acredite no seu sacrifício, e vá lá em cada luta e coloque tudo em jogo”, disse Shields. “Lute cada luta como se fosse a disputa pela medalha de ouro. É assim que você chega à medalha de ouro.”

Confira os oito boxeadores que tentarão levar o ouro para casa nos Estados Unidos:

Homens:

Jahmal Harvey – Peso pena (125 libras)

Jahmal Harvey, à esquerda, tem boas chances de ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris. RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images

Harvey é o primeiro americano desde 2007 a ganhar ouro no Campeonato Mundial amador.

Sua primeira partida olímpica será em 31 de julho contra o brasileiro Luiz Gabriel Oliveria. Harvey começou a lutar boxe depois de jogar na mesma liga de futebol americano 7 contra 7 com a escolha geral nº 1 do draft da NFL deste ano, Caleb Williams, em Maryland. O treinador de futebol americano juvenil, Darrell Davis, abriu uma academia de boxe e isso levou Harvey a trocar as ombreiras por luvas de boxe.

Assim como o campeão de três divisões Terence Crawford, Harvey é um rebatedor ambidestro que pode lutar tanto na posição ortodoxa quanto na posição canhota.

Joshua Edwards – Superpesado (203+ libras)

O superpesado Joshua Edwards, acima, fará sua estreia olímpica contra o italiano Diego Lenzi na segunda-feira. Al Bello/Getty Images

Edwards, 24, é o primeiro atleta olímpico superpesado de Houston desde George Foreman, que ganhou uma medalha de ouro nos Jogos de 1968 na Cidade do México.

Com 1,90 m e 99 kg, Edwards frequentemente será o menor homem dentro das cordas em Paris. Ele sofreu uma derrota por decisão para o medalhista de ouro de 2020, o boxeador profissional do Uzbequistão Bakhodir Jalolov (um dos muitos boxeadores profissionais que participam das Olimpíadas de Paris), em março de 2023. Edwards se recuperou dois meses depois com uma vitória por decisão sobre o inglês Delicious Orie, um dos favoritos à medalha de ouro.

Edwards conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023. Sua primeira luta olímpica é em 29 de julho contra o italiano Diego Lenzi. Tyrell Biggs é o último superpesado americano a ganhar uma medalha de ouro olímpica (1984).

Omari Jones – Peso meio-médio (156 libras)

Omari Jones, à esquerda, se classificou para as Olimpíadas de Paris ao terminar entre os quatro primeiros em um torneio em Busto Arsizio, Itália, em março. Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

Jones, 21, de Orlando, Flórida, é um golfista ávido que começou a lutar boxe aos 8 anos após a transição do caratê. Ele também está atualmente matriculado em um programa de negócios no Valencia College.

Jones ganhou o ouro no Torneio Internacional Gee Bee de 2023 e no Grande Prêmio da República Tcheca de 2023. O técnico da equipe dos EUA, Billy Walsh, chama Jones de “um boxeador muito polido e elegante”.

Roscoe Hill – Peso mosca (112 libras)

O peso mosca Roscoe Hill garantiu sua passagem para Paris na última Eliminatória Olímpica Mundial em Bangkok, Tailândia, em junho. Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Hill, 29, o membro mais velho do esquadrão de oito pessoas, começou seu treinamento de boxe na academia de Foreman em Houston. O pai de Hill era um boxeador que treinou com Foreman sob a orientação do membro do Hall da Fama Archie Moore.

“Eu tinha visto as coisas [Foreman] estava fazendo ao nosso redor no ginásio e como ele ajudou crianças mais novas”, disse Hill ao site oficial das Olimpíadas. “E eu pensei, ‘Quero fazer as coisas que George Foreman está fazendo.'”

Hill ganhou uma medalha de prata no Campeonato Mundial AIBA de 2021.

Mulheres:

Jennifer Lozano – Peso mosca (110 libras)

Jennifer Lozano é a primeira boxeadora de Laredo, Texas, a se classificar para os Jogos Olímpicos. PABLO VERA/AFP via Getty Images

“La Traviesa” é a primeira boxeadora olímpica de Laredo, Texas. Ela começou a lutar boxe para desenvolver autodefesa para combater o bullying. Lozano, 21, dividiu seu tempo durante seus anos de formação entre o Texas e o México.

Walsh chamou Lozano de “batalhadora… que tem muito coração e poder”. Ela se classificou para as Olimpíadas após terminar em segundo lugar nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, Chile.

Morelle McCane – Peso meio-médio (146 libras)

Morelle McCane conquistou seu lugar em Paris ao terminar em segundo lugar nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, Chile, em outubro passado. Mike Coppola/Getty Images

McCane, 29, é a primeira boxeadora olímpica feminina de Cleveland. Ela atuou como suplente olímpica em 2021.

Após sua primeira luta de boxe amadora, o irmão de McCane morreu, o que a levou a ficar um tempo longe do ringue. Ela possui duas medalhas de ouro do National Golden Gloves.

Jajaira Gonzalez – Peso leve (132 libras)

Jajaira Gonzalez se classificou para as Olimpíadas ao ganhar uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, Chile, em outubro. Al Bello/Getty Images

Após um segundo lugar nas seletivas olímpicas de 2016, Gonzalez, 27, de Montclair, Califórnia, fez uma pausa de três anos no boxe para cuidar de sua saúde mental. Ela retornou em 2021 e se classificou para as Olimpíadas depois de terminar em terceiro nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

Gonzalez é a irmã mais nova do boxeador profissional peso-pena Joet Gonzalez, que disputou um título mundial em três ocasiões, mais recentemente em setembro contra Luis Alberto Lopez.

Walsh chamou Gonzalez de “o motor do time”.

Alyssa Mendoza – Peso pena (125 libras)

Aos 20 anos, a peso-pena Alyssa Mendoza é a mais jovem integrante da equipe dos EUA. Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

Mendoza, 20, de Caldwell, Idaho, é a mais jovem integrante do Team USA. Ela é treinada por seu pai, JR, que administra uma academia de boxe em Idaho. Mendoza começou a treinar aos 12 anos e seu objetivo é colocar Idaho no mapa do boxe.

Mendoza é canhota e tem o apelido de “A Máquina de Demolição”. Ela tem 38 vitórias em 49 lutas amadoras registradas.