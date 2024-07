CONMEBOL abre investigação sobre briga após Uruguai-Colômbia

A CONMEBOL abriu uma investigação após jogadores do Uruguai se chocarem com torcedores colombianos no final da partida da semifinal da Copa América na quarta-feira, informou a entidade máxima do futebol sul-americano.

Depois que a Colômbia garantiu a vitória por 1 a 0 em Charlotte, Carolina do Norte, vídeos nas redes sociais mostraram jogadores do Uruguai subindo nas arquibancadas e trocando golpes com torcedores adversários.

Darwin Núñez e Ronald Araújo, do Uruguai, estavam entre os jogadores na linha de frente da confusão. O capitão José María Giménez disse que os jogadores estavam tentando defender suas famílias.

Jogadores e comissão técnica da Colômbia e do Uruguai também se envolveram em um confronto em campo após o apito final.

“A CONMEBOL abriu uma investigação para entender a sequência de eventos e as responsabilidades dos envolvidos nos atos de violência ocorridos no final da partida”, A CONMEBOL disse em comunicado na quinta feira.

“Queremos reafirmar e alertar que nenhuma ação será tolerada que manche esta celebração global do futebol.

“É inaceitável que um incidente como esse transforme paixão em violência. Portanto, nenhum comportamento que prejudique a competição esportiva será tolerado.”

