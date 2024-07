Conor McGregor aposta US$ 500 mil em Nate Diaz para vencer Jorge Masvidal

Conor McGregor está apostando que Nate Diaz vencerá Jorge Masvidal.

“The Notorious” acessou o Twitter pouco antes do evento de boxe de sábado no Honda Center em Anaheim, Califórnia, encabeçado pelas estrelas do MMA Diaz e Masvidal, para se gabar de que está dando $ 500.000 em seu rival de longa data para derrotar Masvidal. Dado o status de azarão de Diaz (atualmente +210 no DraftKings Sportsbook), McGregor afirma que sacará $ 1.625.000 se sua aposta for bem-sucedida.

Veja o tweet patrocinado por McGregor abaixo:

Em seu comentário, McGregor não teve palavras gentis para nenhum dos lutadores, mas ele descartou particularmente as chances de Masvidal ver sua mão levantada.

“Decidi apostar $ 500.000 em Diaz para vencer a luta de boxe desta noite”, escreveu McGregor. “Alcance, forma, experiência, apenas as mãos sendo usadas, não consigo ver Masvidal causando problemas para Nate em um ringue de boxe. Ambos são pequenos idiotas brincalhões em uma luta, bobagens brincalhonas, mas sinto que Nate o derrota FÁCIL aqui de verdade. $ 500 mil me devolvem $ 1.625.000 no total.”

Masvidal e Diaz lutaram anteriormente no UFC 244 em novembro de 2019. Naquela data, Masvidal abriu um corte feio no olho direito de Diaz e venceu por interrupção médica no final do terceiro round para se tornar o campeão inaugural da “BMF”.

McGregor tem sua própria história com Diaz. Os dois competiram anteriormente em grandes lutas pay-per-view no UFC 196 e UFC 202, com Diaz finalizando McGregor em seu primeiro encontro, e McGregor ganhando uma medida de vingança com uma vitória por decisão majoritária na revanche.