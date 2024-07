Conor McGregor diz que luta contra Michael Chandler ‘com certeza’ acontecerá em 2024 após falar com Dana White

Conor McGregor está dizendo todas as coisas certas para Michael Chandler em relação ao UFC remarcar sua luta. Se é verdade ou não é outra história.

O tão esperado retorno de McGregor à ação após quase três anos na prateleira foi definido para o evento principal do UFC 303 em junho passado. Uma lesão forçou McGregor a sair da luta, o que levou a inúmeras perguntas sobre o futuro de ambos os lutadores conforme 2024 avança para sua segunda metade.

No sábado, McGregor enviou a Chandler algumas notícias positivas em relação ao confronto, dizendo que teve uma conversa com o CEO do UFC, Dana White, e que isso definitivamente acontecerá antes do fim do ano.

“Falei com Dana hoje sobre nossa nova data, tudo parece bem”, McGregor disse a Chandler no Twitter. “[2024] claro que sim.”

Chandler, como esperado, está satisfeito com esta atualização.

Chandler está afastado há algum tempo, já que sua próxima luta será a primeira desde que foi finalizado por Dustin Poirier no UFC 281 em novembro de 2022.