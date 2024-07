Conor McGregor escapa por pouco da prisão e recebe proibição de dirigir por dois anos após incidente de direção perigosa

Conor McGregor evitou a prisão por seu incidente de direção em 2022.

Em março de 2022, McGregor foi preso e teve seu carro apreendido após ser parado por direção perigosa em seu país natal, a Irlanda, onde o ex-campeão de duas divisões do UFC supostamente avançou o sinal vermelho e acelerou no trânsito, quase causando uma colisão.

Mas na quarta-feira, “Notorious” conseguiu resolver o assunto com as autoridades, segundo o Irish Mirror, aceitando uma sentença suspensa de cinco meses com a condição de que McGregor pagasse uma multa de € 5.000 e mantivesse a paz por dois anos.

McGregor também recebeu uma proibição de dirigir por dois anos. McGregor também enfrentou várias outras acusações decorrentes do incidente, incluindo dirigir sem seguro e dirigir sem carteira, mas essas acusações foram retiradas após McGregor apresentar com sucesso os documentos necessários.

Este está longe de ser o primeiro incidente de direção de McGregor. Em 2018, “Notorious” recebeu uma proibição de dirigir de seis meses e uma multa de US$ 1.000 por excesso de velocidade, onde foi revelado que McGregor também tem inúmeras outras condenações por dirigir em seu registro.

Segundo o relatório, as condenações anteriores de McGregor foram “notáveis, para dizer o mínimo”, para o juiz David McHugh e o levaram a considerar “uma sentença de prisão total” pela “série terrível de violações das regras de trânsito e um episódio terrível de direção perigosa” do astro irlandês. No final das contas, o advogado de McGregor convenceu o juiz McHugh a oferecer outras opções ao tribunal.

McGregor competiu mais recentemente no UFC 264 em 2021, onde quebrou a perna em sua luta trilogia com Dustin Poirier. “Notorious” deveria fazer seu tão esperado retorno ao octógono no início deste ano como o evento principal do UFC 303, mas uma lesão no dedo do pé o forçou a sair do card. Agora McGregor está mirando um retorno antes do final do ano.