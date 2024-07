Conor McGregor explode com o “idiota mais valioso” Jake Paul e diz a Mike Perry “você está demitido”

Conor McGregor não está feliz.

O ex-bicampeão do UFC e coproprietário do BKFC explodiu nas redes sociais imediatamente após a vitória de Jake Paul por nocaute no sexto round sobre Mike Perry no sábado.

McGregor atacou Paul como “o maior babaca que já vi na vida” e criticou Perry por sua performance, dizendo à estrela do BKFC que ele foi dispensado da promoção de boxe sem luvas e menosprezando Perry pela nova organização de luta com regras híbridas que Perry lançou na sexta-feira, o Dirty Boxing Championship.

Jake Paul é o maior babaca que já vi na minha vida. 40 libras de diferença de peso, suco da cabeça dele, e ainda se cagando lá dentro. Nakisa, você deveria levá-lo para Vegas, oh, isso mesmo, você nunca poderia, a comissão atlética testando, testando de verdade, de verdade… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 de julho de 2024

Ei Mike, você está liberado e pode ir competir no seu campeonato de boxe fedorento e sujo, o cheiro disso, boa sorte. Você está demitido. @bareknucklefc — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 de julho de 2024

McGregor acrescentou a esse discurso em um tuíte já deletado: “Campeonato de boxe sujo Com luvas de sparring de mma? rs. Aproveite isso, rapaz, te cheiro depois.”

McGregor, é claro, não tem a capacidade de liberar unilateralmente Perry de seu contrato com o BKFC.

Paul dominou Perry na luta de oito rounds, derrubando Perry diversas vezes e agredindo o veterano do UFC em uma luta unilateral até a finalização no sexto round.

Depois, Paul convocou Mike Tyson para a luta provisoriamente marcada para 15 de novembro, bem como o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira para uma luta futura.