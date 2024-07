Conor McGregor lança sua própria gravadora na Irlanda, aumentando seu império empresarial

Conor McGregor realmente está levando a sério o conselho de Jay-Z porque ele não é apenas um homem de negócios. Ele é um homem de negócios, cara.

Enquanto o astro irlandês continua a expandir sua pegada fora do octógono, o mais recente empreendimento de McGregor é lançar sua própria gravadora com sede em sua terra natal. A nova gravadora, chamada Greenback Records, é anunciada como a primeira grande gravadora lançada em Dublin, já que McGregor faz parceria com Richard Buck e Julian O’Brien no projeto.

A notícia foi relatada pela primeira vez pelo Sunday World na Irlanda.

Espera-se que a gravadora de McGregor seja uma produtora “multigênero”, com artistas ganhando uma parcela justa dos lucros e expectativas de pagamentos que são “atualmente inéditos na indústria”.

“Estou animado para criar a primeira grande gravadora da Irlanda em uma indústria na qual tenho grande interesse há algum tempo”, disse McGregor sobre o lançamento. “Para poder entrar e oferecer aos artistas musicais um acordo justo e recompensá-los adequadamente por seu talento.

“Esta indústria, como outras, precisava de uma reformulação há muito tempo. Estou animado por mim, McGregor Sports & Entertainment, em fazer parceria com Richard e Julian como fundadores para dar vida à Greenback Records!”

A Greenback Records já teria contratado vários artistas, embora nenhum anúncio tenha sido feito junto com o lançamento do selo.

A criação de sua própria gravadora por McGregor é apenas o mais recente de uma longa lista de empreendimentos comerciais que ele iniciou desde que se tornou a maior atração da história do UFC.

Mais notavelmente, McGregor começou sua própria marca de uísque, Proper No. 12, que foi eventualmente vendida para a Proximo Spirits em um acordo que supostamente vale US$ 600 milhões. Claro, McGregor levou para casa uma grande parte desse dinheiro como o fundador original da marca, que ele ainda promove.

Ele também lançou a cerveja Forged Irish Stout, uma marca que continuou a se expandir para novos mercados ao redor do mundo nos últimos meses. McGregor também se tornou sócio da BKFC em abril.

No que diz respeito à sua carreira de lutador, McGregor não compete desde 2021, mas era esperado que retornasse em junho, até que sofreu uma fratura no dedo do pé que o forçou a sair da luta programada contra Michael Chandler.

McGregor continuou a provocar seu retorno antes do final de 2024, mas nada foi oficializado pelo UFC sobre sua próxima luta.