Conor McGregor provoca ‘nova data’ para luta de retorno

Conor McGregor ainda está na trilha da recuperação.

No último sábado, McGregor deveria lutar contra Michael Chandler no evento principal do UFC 303, mas a luta foi removida do card devido a McGregor ter sofrido uma lesão no dedo do pé. Desde então, ambos os lutadores têm estado ativos nas redes sociais discutindo seus planos futuros e McGregor forneceu uma atualização na segunda-feira, sugerindo uma “nova data”.

“Real reconhece real”, escreveu McGregor. “Animado para garantir meu novo encontro.”

Em seu comentário, McGregor deu crédito ao campeão meio-pesado Alex Pereira, que se apresentou em cima da hora ao lado de Jiri Prochazka e derrotou Prochazka com um incrível nocaute com chute na cabeça no novo evento principal do UFC 303. Durante a semana da luta, Pereira defendeu a decisão de McGregor de se retirar da luta.

Quando McGregor anunciou o motivo de sua retirada do pay-per-view de 29 de junho, ele não deu um cronograma para seu retorno, comentando mais tarde que nunca mais lutaria a menos que estivesse 100 por cento saudável. Chandler disse em várias ocasiões que esperaria pela luta de McGregor, uma luta que ele vem perseguindo há anos e à qual está intimamente ligado desde pelo menos meados de 2023, quando ele e McGregor atuaram como treinadores adversários em O lutador final 31.

Antes dos tuítes mais recentes de McGregor, Chandler afirmou que lhe foi oferecida uma luta com o campeão peso-leve Islam Makhachev em outubro, mas que estaria disposto a enfrentar McGregor no UFC 306 em 14 de setembro no Sphere, em Las Vegas.

Makhachev rejeitou a alegação de Chandler de forma brutal, chamando o tricampeão do Bellator de “não confiável” e acrescentando que se a luta contra McGregor acontecer novamente, “você vai fugir”.

Chandler também levou um golpe de Dustin Poirier quando ele tentou fazer pouco caso de Makhachev ter recusado uma revanche com “The Diamond”. Makhachev derrotou Poirier no UFC 302 e Poirier não deixou claro se planeja lutar novamente.

Mas ele tinha palavras de combate para Chandler.

“Você foi estrangulado e não lutou mais desde então”, escreveu Poirier.

Poirier é o oponente mais recente de Chandler e McGregor. Ele finalizou Chandler no UFC 281 em novembro de 2022 e venceu McGregor no UFC 264 em julho de 2021, quando McGregor sofreu uma fratura na perna na luta. Essa lesão teve um papel importante na ausência de McGregor nos últimos três anos.