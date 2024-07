Conor McGregor revela que ‘o pé está totalmente curado’ em resposta a Michael Chandler

Conor McGregor parece pronto para fazer seu retorno.

Após uma semana agitada em que ele apresentou uma coletiva de imprensa no BKFC, lançou uma nova gravadora, criticou Jake Paul após sua luta de boxe e aparentemente demitiu Mike Perry de seu emprego na promoção de lutas sem luvas, o astro irlandês foi ao Twitter para informar seu próximo oponente que ele está saudável e pronto para lutar.

O comentário veio depois que McGregor postou um vídeo mostrando-o batendo em uma máquina de socos sem luvas e isso levou Michael Chandler a responder “mas mostre-nos os nós dos dedos dos pés descalços”. McGregor quebrou o dedo mindinho do pé nas semanas que antecederam sua luta contra Chandler no UFC 303 em junho, o que forçou o adiamento da luta.

“Ei, mendigo — o pé está completamente curado”, escreveu McGregor em resposta a Chandler.

Ei, mendigo vagabundo. O pé está completamente curado. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 de julho de 2024

Essa é uma ótima notícia para McGregor, que recentemente completou três anos desde sua última aparição no UFC, quando sofreu uma fratura horrível na perna em sua trilogia contra Dustin Poirier.

McGregor passou por uma cirurgia logo após o evento, mas teve muito tempo de recuperação pela frente enquanto tentava se recuperar da lesão devastadora.

Ele foi escalado para Chandler no início de 2023, depois que eles foram selecionados para treinar um contra o outro em uma temporada de O ultimo lutador mas o reality show chegou e passou sem que nenhuma luta fosse anunciada.

Depois de retornar ao programa antidoping do UFC, McGregor finalmente foi liberado para retornar ao octógono até que o desastre aconteceu com a lesão no pé que ele sofreu em um sparring.

Isso levou ao adiamento da luta entre McGregor e Chandler.

McGregor deu a entender anteriormente que falou com o UFC sobre marcar uma nova data, embora o CEO do UFC, Dana White, tenha negado que ele tenha começado a contemplar um possível local de pouso para a luta tão aguardada. Mais do que tudo, White deixou claro que não queria anunciar nada até saber que McGregor estava 100% saudável e pronto para ir, mas esperava que a luta acontecesse em 2024.

A julgar pela última mensagem de McGregor no Twitter, essa pode ser exatamente a notícia que White estava esperando ouvir.