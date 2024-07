Conor McGregor se considera ‘jogador-empresário’ no BKFC com ‘2 lutas restantes’ no contrato com o UFC

Conor McGregor diz que se vê competindo em um ringue do BKFC, mas obviamente teria que terminar seu contrato com o UFC.

McGregor foi revelado como coproprietário do BKFC no início do ano, e sediou uma coletiva de imprensa para a promoção na Espanha na quinta-feira. “The Notorious” fez uma introdução aos fãs do BKFC sobre sua empolgação em fazer parte do time — mas também disse que tem como objetivo possivelmente competir no futuro.

“Para mim, ainda tenho um pequeno negócio com o [UFC]faltam duas lutas no meu contrato, mas com certeza, temos três pesos leves aqui no palco, e estou de olho em tudo isso”, disse McGregor na coletiva de imprensa do BKFC na quinta-feira. “Não estou aqui apenas como dono, jogador-empresário, vou me autointitular nessa.”

McGregor deve enfrentar Michael Chandler em seu retorno à ação do UFC pela primeira vez em mais de três anos, mas a luta ainda não foi oficialmente agendada após a retirada de McGregor da reserva original para o UFC 303.

O ex-campeão de duas divisões do UFC diz que comparecer a um evento do BKFC ao vivo foi o que o fez ver o potencial de crescimento no esporte e na promoção. McGregor também vê potenciais cifrões para lutadores de MMA que querem dar o salto para a luta sem luvas, citando a incrível ascensão de Mike Perry pós-UFC enquanto ele se prepara para enfrentar Jake Paul em uma luta de boxe neste sábado.

“Veja o que aconteceu com Michael Perry, uma das nossas grandes estrelas aqui, o Rei da Violência que ele mesmo intitula”, disse McGregor. “Ele teve uma ascensão tão grande no esporte, agora ele está enfrentando um pequeno idiota em uma luta neste fim de semana que estamos todos torcendo por ele. Mas este é o negócio real. Ninguém neste espaço de esportes de combate pode falar uma [bad word] sobre [BKFC]e isso para mim é dinheiro no banco.”