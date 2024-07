Conor McGregor sugere futuro na promoção de luta livre

Conor McGregor, que anunciou no início deste ano que era coproprietário do Bare Knuckle Fighting Championships, também está expressando interesse em competir como “jogador/empresário” quando seu contrato com o UFC expirar.

McGregor falou sobre sua atual situação contratual em uma entrevista coletiva na quinta-feira na Espanha para o próximo evento da promoção de luta sem luvas em 12 de outubro.

“Para mim, ainda tenho um pequeno negócio [with the UFC]faltam duas lutas no meu contrato”, disse McGregor. “Mas, com certeza, temos três pesos leves aqui no palco e estou de olho em tudo isso. Não estou aqui apenas como dono — ‘jogador/empresário’, vou me intitular neste.”

Uma das lutas restantes no atual contrato de McGregor com o UFC deve ser contra Michael Chandler.

O retorno de McGregor ao octógono após um hiato de três anos estava originalmente marcado para o UFC 303 em 29 de junho. Mas um dedo do pé quebrado forçou o ex-campeão de duas divisões a sair da luta e fez a promoção correr atrás de um substituto de última hora para o evento principal.

Desde então, McGregor vem provocando que seu retorno é iminente e que está confiante de que uma luta com Chandler acontecerá antes do final de 2024. O presidente do UFC, Dana White, sugeriu que a luta “tem que acontecer”, e parece que todas as partes estão buscando definir uma data para a luta o mais rápido possível.

Durante seu tempo longe das lutas, McGregor se interessou pelo Bare Knuckle Fighting Championships [BKFC]. Sua presença em um evento recente fez com que o irlandês se preparasse para fechar um acordo como coproprietário, e agora ele está de olho em ver o esporte crescer.

A maior estrela do BKFC, o ex-lutador do UFC Mike Perry, enfrentará Jake Paul em uma luta de boxe em 20 de junho — e McGregor acredita que seria do interesse de outros lutadores de MMA tentar a sorte na luta sem luvas em vez de competir em outro lugar.

“Esta é uma opção viável e, na minha opinião, a única opção”, disse McGregor. “Não quero ver, nem dou a mínima para lutadores do UFC indo para a PFL ou outra promoção. Você precisa acabar com isso e tentar algo novo para realmente entrar no próximo nível de estrelato.

“Como você não poderia querer ser um campeão mundial de dois esportes em algo tão selvagem quanto uma organização de luta sem luvas? Nós também temos o dinheiro. Nós temos a grana. Há grandes pagamentos aqui também. Para qualquer lutador de verdade por aí, isso é tudo o que você quer ouvir: dinheiro, poder e respeito. Está tudo aqui. O Bare Knuckle Fighting Championships tem tudo.”

Mas antes que McGregor possa entrar no ringue do BKFC, ele sabe que terá que cumprir suas obrigações contratuais com o UFC.

“Estou ansioso para voltar ao octógono, cuidar dos meus negócios com o Ultimate Fighting Championship e ver o que o futuro reserva”, disse ele.