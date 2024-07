Conselheiro de Jaul Paul: Mike Tyson está “indo muito bem” após susto de saúde — “e Jake está puto”

Dizem que Mike Tyson está indo bem em sua recuperação.

E Jake Paul não está feliz com isso.

“Ele está indo muito bem — e Jake está chateado”, disse a conselheira e parceira promocional de Paul, Nakisa Bidarian, em A hora do MMA“porque ele vê Mike na Europa, vivendo a vida, fazendo aparições, comemorando seu aniversário, e ele fica tipo, ‘O quê? Eu pensei que ele estava machucado. Tipo, o que está acontecendo?’

“Falei com a equipe Tyson ontem. Eles disseram que ele está de volta, não fazendo treinamento de boxe, mas fazendo força e condicionamento, se sente ótimo. Então, tudo parece estar no caminho certo. Mas primeiro, temos que passar pelo sábado, 20 de julho.”

Tyson desistiu de sua luta de boxe contra Paul, que renderia muito dinheiro, em maio, depois que o boxeador do Hall da Fama sofreu complicações de saúde relacionadas a uma crise de úlcera.

No lugar de Tyson, Paul agora enfrentará o veterano do UFC e estrela do BKFC Mike Perry em uma luta de boxe em 20 de julho na Amalie Arena, em Tampa, Flórida.

Paul vs. Tyson continua no menu, no entanto. A luta entre a estrela das redes sociais de 27 anos e o ex-campeão dos pesos pesados ​​de 57 anos foi remarcada para 15 de novembro no AT&T Stadium em Arlington, Texas, para grande desgosto dos críticos que argumentam que os problemas de saúde de Tyson apenas inflamam as preocupações de que a luta seja uma reserva irresponsável e perigosa.

Bidarian vê todo o debate sobre a saúde e a idade de Tyson como muito barulho por nada.

“Qualquer um pode ter uma úlcera, certo? E lesões, como eu disse, olhe para Conor McGregor — 36 anos, ele está se reabilitando há três anos, a luta é adiada”, disse Bidarian. “Mike Tyson e Jake Paul fazem sentido por causa da idade, da minha perspectiva. Se Mike estava na casa dos 30 anos, dada a experiência de Jake, não há sentido nessa luta. A idade é o fator de equalização. Quando você olha para Mike Tyson aos 27 anos, ele tinha 40-1. Jake Paul tem 27, ele tem 9-1. Jake Paul é profissional há quatro anos. Mike Tyson naquele momento era profissional há, eu acho, 14 anos.

“Então o que torna essa luta emocionante, o que a torna real, é que há uma chance de que qualquer um dos caras perca. E se você realmente falar com a grande maioria do público, se você olhar as pesquisas que fizemos, todo mundo acha que Mike Tyson vai nocautear Jake Paul. Então eu acho que enquanto ele tiver um atestado de saúde limpo, o que ele teve e ele terá 100 por cento se seguirmos em frente com 15 de novembro, o que planejamos, então é claro que essa luta deve acontecer.”

“Passamos pelo processo de seus exames médicos completos e nos certificamos de que seus médicos lhe deram as autorizações, e então trabalhamos com a comissão para chegar a esse ponto também”, Bidarian acrescentou mais tarde. “Então nos sentimos confortáveis. As regras são obviamente oito rounds, dois minutos, e esses dois minutos são realmente para dar a Mike a chance de ser tão poderoso e impactante quanto ele puder. Porque olha, o poder não vai, mas certamente a resistência vai quando você envelhece. Isso é claro, certo? Então é, como você equaliza o campo de jogo em todos os aspectos?”

De muitas maneiras, o significado financeiro e cultural de Paul vs. Tyson coloca ainda mais pressão sobre Paul para lidar com os negócios contra Perry em 20 de julho. Além da atenção do público em geral que Paul vs. Tyson vai atrair, também representa a incursão inaugural da entrada da Netflix em esportes de combate ao vivo. Bidarian espera que a gigante do streaming goste do que vê.

“Queremos estar no negócio juntos a longo prazo”, disse Bidarian. “Mas, obviamente, se eu fosse a Netflix, eu diria: ‘Deixe-me fazer isso primeiro, ver como ele se sai e, então, partir daí.’”