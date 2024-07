Conselho Superior do MPAL realiza reunião nesta quinta-feira (04)

Nesta quinta-feira (04), os membros do Conselho Superior do Ministério Público de Alagoas reuniram-se para apreciar a pauta do dia, que contou com 23 procedimentos para conhecimento e 21 procedimentos para deliberação.

Os membros do Conselho também aprovaram a ata da 19ª Reunião Ordinária e uma nota de pesar pelo falecimento, no dia 21 de junho, do subprocurador-geral da República aposentado Paulo Rocha Campos.

O corregedor-geral do MPAL, procurador de Justiça Maurício Pitta, informou sobre instauração de correição pela Corregedoria Nacional em órgãos de controle disciplinar do Ministério Público de Alagoas, de 29 de julho a 9 de agosto.