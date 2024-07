Convenção do PP deve aclamar Kayro Castro candidato a prefeito de Piaçabuçu neste sábado (20)

A convenção partidária do Partido Progressistas ao qual está filiado o ex-vereador Kayro Castro, acontecerá neste sábado, 20, às 17 horas no Ginásio de Esportes Marisa Leite. Na ocasião outros partidos também participarão do evento político, onde os convencionais devem aclamar a chapa Kayro Castro e Dr Diego, candidatos a prefeito e vice-prefeito para o pleito eleitoral de outubro.

É importante lembrar que a convenção oficializa a chapa que disputará a prefeitura de Piaçabuçu, sendo o evento aberto ao público em geral, permitindo que os eleitores acompanhem as propostas dos candidatos durante seus discursos. Ainda durante o momento que deve acontecer de forma festiva, os candidatos a vereadores pelos partidos que compõem as frentes partidárias de apoio aos candidatos serão aclamados pelos convencionais.

Estão sendo esperados no evento o Presidente do PP, Deputado Federal, Arthur Lira, juntamente com o colega de bancada Alfredo Gaspar que preside o União Brasil, além do deputado estadual, Lelo Maia, a prefeita de Capela-SE, Silvani que deve estar acompanhada do seu esposo, deputado estadual por Sergipe, Cristiano Cavalcante.