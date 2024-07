Conversa sobre transferência: Man United vai transferir Wan-Bissaka para Mazraoui

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Se o Man United dispensar Wan-Bissaka, então Mazraoui, De Ligt ou Dumfries podem chegar

O Manchester United e a Inter de Milão receberam uma oferta de troca por meio de intermediários que veria o ponta da Inter Denzel Dumfries junte-se ao lado inglês como lateral direito Aaron Wan-Bissaka iria para Milão, relata Fabrizio Romano. AS Monaco’s Vanderson também poderia ser usado em um acordo de troca.

Se tal acordo for concretizado, espera-se que o Man United prossiga com sua tentativa de contratar o lateral-direito do Bayern de Munique. Noussair Mazraouisegundo o relatório.

Após a alegada relutância de Mazraoui em se transferir para o West Ham, o Man United surgiu como claro favorito para contratá-lo. Sua agente, Rafaela Pimenta, também está em negociações com o United sobre outra estrela do Bayern: o zagueiro Matthijs de Ligt.

A transferência de De Ligt para Old Trafford parecia ter sido colocada em espera depois que o clube contratou Leny Yoro, mas com as negociações aparentemente em andamento, nem tudo está perdido para o técnico do United, Erik ten Hag, em sua tentativa de se reunir com seu antigo capitão do Ajax.

O Manchester United tem várias opções de jogadores que pode adquirir, mas os acordos dependem da permanência de Aaron Wan-Bissaka. Ian Hodgson/PA Images via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O West Ham também voltou sua atenção para Wan-Bissaka depois que o clube não conseguiu fechar um acordo com Mazraoui, de acordo com Florian Plettenberg. Embora nenhum acordo tenha sido alcançado entre os dois clubes, novas negociações devem ocorrer nas próximas 48 horas.

– Chelsea continua em negociações com Villarreal sobre contratação de goleiro Filip Jörgensende acordo com a Sky Sports News. Ele agora é o principal alvo do Chelsea, que busca um novo goleiro para competir com Robert Sánchez, deixando Djordje PetrovicO futuro do ‘s é incerto. Goleiro do Leicester City Mads Hermansen era o principal alvo do técnico do Chelsea, Enzo Maresca, mas a avaliação de US$ 51 milhões do recém-promovido Leicester tirou o Chelsea da jogada.

– O Celtic rejeitou uma terceira oferta da Atalanta pelo meio-campista Matt O’Rileyde acordo com Gianluca DiMarzio. O meio-campista dinamarquês teve uma impressionante campanha de 2023-24 pelos campeões escoceses, marcando 18 gols em 37 jogos da liga. Como tal, a Atalanta tem pressionado para tentar contratar o jogador de 23 anos, mas a terceira oferta do clube de € 17 milhões (US$ 18,5 milhões) ainda não foi suficiente para convencer o Celtic. Ainda não está claro se a Atalanta retornará com uma quarta oferta por O’Riley.

– Negociações entre Nice e Juventus sobre a transferência de Jean-Clair Todibo estão prontos para entrar em “estágios-chave” no fim de semana, segundo Fabrizio Romano. A Juve oferecerá um empréstimo com uma opção para tornar o acordo permanente (quase garantido que será obrigatório), enquanto o Nice insistirá em inserir uma cláusula de transferência. O Barcelona, ​​antigo clube do jogador de 24 anos, deve receber 20% de qualquer taxa de transferência futura.

– Feyenoord e Brighton discutem possibilidade de meia argentino Facundo Buonanotte juntando-se ao lado holandês por empréstimo, de acordo com o outlet holandês 1908.nl. O clube da Eredivisie tem mantido conversas intensas com os Seagulls nos últimos dias, com o acordo de empréstimo proposto também incluindo uma cláusula para tornar a mudança permanente. A ideia de jogar futebol da Liga dos Campeões teria convencido o jovem de 19 anos a assinar com o Feyenoord para a próxima temporada.