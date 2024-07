Conversa sobre transferência: Napoli e Chelsea consideram troca de Lukaku-Osimhen

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Lukaku e Osimhen vão trocar de lugar?

Napoli e Chelsea estão em negociações sobre um acordo de troca envolvendo Romelu Lukaku e Victor Osimhende acordo com o Athletic.

É relatado que o Napoli está interessado em garantir um acordo permanente para Lukaku, com o Chelsea pronto para se livrar do internacional belga após uma série de períodos de empréstimo na Itália. Uma mudança para o Napoli veria Lukaku trabalhar sob novo Os Azuis chefe Antonio Conte novamente. O atacante teve um período frutífero sob o comando do italiano anteriormente, quando passou um tempo emprestado à Internazionale.

No entanto, em relação a Osimhen, parece provável que qualquer proposta de transferência para o Chelsea seria um empréstimo, com a opção de tornar a transferência permanente em uma data posterior. A estrela nigeriana foi associada a uma transferência para longe do Nápoles e recentemente foi deixada de fora do time para um amistoso.

Junto com o Chelsea, o Paris Saint-Germain tem sido fortemente ligado a Osimhen. Enquanto isso, o Football Insider relatou que o Tottenham Hotspur também está de olho no jogador de 25 anos.

O belga Romelu Lukaku, do Chelsea, à esquerda, e o atacante Victor Osimhen, do Napoli, à direita, podem trocar de clube nesta janela de transferências.

– Aston Villa está interessado em um acordo com o atacante do Crystal Palace Jean-Philippe Matetarevela o Express. É relatado que Mateta tem um acordo até 2026 no Selhurst Park e, embora tenham ocorrido negociações sobre uma extensão, não houve uma tentativa de chegar a um acordo. Portanto, entende-se que Villa poderia fazer uma abordagem enquanto procuram possíveis substitutos para Jhon Duránque parece pronto para uma transferência para o West Ham United.

– O Fulham está pronto para retornar com uma nova abordagem para o meio-campista do Manchester United Scott McTominayrevela o Football Insider. O relatório sugere que, caso o Fulham garanta um acordo com o internacional escocês, os Red Devils buscarão finalizar uma transferência para um meio-campista. É relatado que o United tem interesse em vários meio-campistas, incluindo o do Paris Saint-Germain Manuel Ugarte e da Real Sociedad Martín Zubimendi.

– Fulham acredita que pode fechar acordo com o meio-campista do Fluminense André por € 25 milhões, relata Bruno Andrade. Enquanto os Cottagers estão confiantes com essa avaliação, o relatório revela que o time brasileiro ainda está esperando por € 30 milhões para se separar do jogador de 23 anos. No entanto, é relatado que o Fulham acredita que o Fluminense reduzirá seu preço pedido conforme a janela de transferências avança.

– Meio-campista agente livre Adrien Rabiot tem os olhos postos em uma mudança para o Manchester United, de acordo com o TeamTalk. O relatório revela que, embora Liverpool e Chelsea tenham demonstrado interesse no internacional francês, ele está ansioso para se mudar para Old Trafford. Rabiot quer garantir um último grande contrato em um grande clube, e parece que o Manchester United será o clube mais disposto a oferecer isso, com os Red Devils admiradores de longa data do craque.