Conversa sobre transferência: O Barça continua na busca por Nico Williams

NOTÍCIA PRINCIPAL: Williams quer se mudar para o Barça

Nico Williams‘ agente se encontrou com o diretor do Barcelona, ​​Deco, para discutir a proposta de transferência do ponta, relata Fabrizio Romano. Dizem que o jogador de 22 anos está interessado em fazer a transferência do Athletic Club para o Camp Nou, após uma campanha de destaque na vitória do Campeonato Europeu da UEFA com a Espanha.

O Barça está tentando chegar a um acordo sobre termos pessoais antes que os clubes ingleses possam entrar na disputa, com reuniões presenciais ocorrendo em Zaragoza entre seu agente e Deco nos últimos dias.

Williams tem uma cláusula de rescisão acima de € 50 milhões, o que pode ser um obstáculo para o Barça após seus problemas financeiros recentes.

No entanto, com o jogador aberto à ideia da transferência, o clube espanhol espera poder conquistar qualquer time interessado na Premier League, com times como Aston Villa, Liverpool e Chelsea sendo fortemente cogitados nas últimas semanas.

O Barcelona está ligado a uma transferência na janela de transferências de verão de Nico Williams, do Athletic Club. (Foto de Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– Fulham chegou a acordo em princípio pelo meio-campista do Fluminense Andrérelata Rudy Galetti. Ele relata que a taxa de transferência está definida em £ 25 milhões, com o Fulham agora discutindo termos pessoais com o jogador. O mais recente desenvolvimento vem após meses de especulação, com a saída antecipada de André definida para render ao Fluminense sua maior taxa de transferência de todos os tempos para um jogador que deixa o clube. O internacional brasileiro de 22 anos assinará um contrato até 2029 após a conclusão do acordo.

– Aston Villa pode lançar uma oferta audaciosa pelo ponta do Barcelona Raphinha se o Aston Villa Moussa Diaby sai, relata o Sport. Diaby é alvo de interesse relatado do time saudita Al Ittihad, com o jogador supostamente interessado em fazer a mudança após apenas uma temporada com o Villa. Em resposta, o clube pode mirar Raphinha, com os gigantes espanhóis abertos a deixar o jogador de 27 anos sair por uma taxa na região de € 65 milhões a 70 milhões.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

– O Manchester United rejeitou uma oferta por Scott McTominay do Fulham, relata o Daily Mail. Acredita-se que a oferta do clube seja menor do que a oferta de £ 30 milhões que o United recusou do West Ham United há 12 meses, que veio antes da impressionante marca de 10 gols do escocês na temporada passada. McTominay, que também atraiu o interesse do Galatasaray, tem apenas mais um ano de contrato, mas o United tem a opção de estendê-lo por mais 12 meses.

– Adrien Rabiot está definido para deixar a Juventus em uma transferência gratuita, com o acampamento do jogador já em contato com vários clubes sobre sua próxima mudança, relata Fabrizio Romano. O jogador de 29 anos recusou a oportunidade de renovar com a Juve e, a menos que algo “louco” aconteça, ele jogará por um novo clube nesta temporada. Rabiot já foi vinculado ao Manchester United e ao Liverpool.

– O Liverpool exigirá 80 milhões de euros de qualquer clube interessado em contratar Trent Alexandre-Arnoldrelata o TeamTalk. O canal relata que o preço “proibitivo” visa afastar o Real Madrid, que planeja atacar o Liverpool pelo lateral-direito criativo neste verão. O jogador de 25 anos está sem contrato no próximo verão, o que significa que os Reds podem estar interessados ​​em garantir uma taxa de transferência para o jogador local em vez de deixá-lo sair em uma transferência gratuita em 12 meses.