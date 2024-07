Conversa sobre transferência: PSG se prepara para contratar Osimhen, do Napoli

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: PSG de olho em Osimhen, do Napoli

O Paris Saint-Germain está pronto para abordar o atacante do Napoli Victor Osimhenrelata Fabrizio Romano.

O clube da Ligue 1 estaria pronto para fazer uma proposta na próxima semana pelo jogador de 25 anos, que foi relacionado com uma transferência para o Parc des Princes neste verão como uma opção para reforçar o time após a saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid.

Uma nova rodada de negociações entre PSG e Os Azuis deve acontecer enquanto ambos os clubes buscam chegar a um acordo sobre uma taxa, sem problemas previstos em relação aos termos pessoais depois que Osimhen deu “sinal verde” à proposta do time do técnico Luis Enrique.

O time da Série A foi dito anteriormente que estava procurando a cláusula de liberação de Osimhen de € 130 milhões para ser ativada. Ainda assim, relatórios recentes indicaram que o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, estaria disposto a aceitar menos.

Ele marcou 17 gols e deu outras três assistências em 32 jogos em todas as competições pelo Napoli na temporada passada.

– O Manchester United está monitorando o meio-campista da Real Sociedad Martín Zubimendirelata o Manchester Evening News. Acredita-se que os Red Devils tenham adicionado o jogador de 25 anos à sua lista de finalistas, enquanto continuam sua busca por reforços no meio-campo, e ele pode ser visto como uma alternativa ao Paris Saint-Germain Manuel Ugarte. Zubimendi entrou como substituto na semana passada na vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Inglaterra na final do Campeonato Europeu.

– O Barcelona está pronto para avançar com uma abordagem para o lateral do Manchester City João Cancelode acordo com o Sport. Acredita-se que o internacional português de 30 anos seja visto como um reforço-chave neste verão, e é relatado que ele recusou a possibilidade de se mudar para outro lugar, pois continua a priorizar o retorno ao Azul-claro. Os Citizens estão querendo transferi-lo permanentemente e estariam dispostos a aceitar uma oferta no valor de € 20 milhões.

– As negociações sobre um novo contrato estão programadas para ocorrer entre o Everton e o zagueiro Jarrad Branthwaiterelata o Mirror. Os Toffees estão supostamente interessados ​​em dar ao jogador de 22 anos um contrato “bastante melhorado” depois de terem se mantido firmes contra o interesse do Manchester United. Branthwaite, que agora está na fila para um aumento salarial, está feliz em continuar no Goodison Park, com seu foco agora na nova temporada.

– Um acordo sobre termos pessoais foi alcançado entre o atacante do Chelsea Romelu Lukaku e Napoli, relata Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. Um acordo que faria com que o jogador de 31 anos se juntasse ao clube até o verão de 2027 foi fechado, com conversas programadas para ocorrer entre os dois clubes sobre uma potencial taxa de transferência. Dizem que os Blues estão procurando uma oferta no valor de € 40 milhões para se separar dele permanentemente, mas o time da Série A está atualmente procurando fazer uma proposta no valor de € 25 milhões.

– Meio-campista do Manchester United Scott McTominay está interessado em permanecer no clube neste verão, relata o Football Insider. O jogador de 27 anos está disponível para transferência na janela atual se os Red Devils receberem uma oferta no valor de £ 30 milhões, mas parece que ele tem esperança de permanecer em Old Trafford. McTominay já foi vinculado ao Newcastle United.