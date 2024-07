Conversa sobre transferência: Varane deve se juntar ao projeto Como de Fabregas

A janela de transferências de verão está aberta em toda a Europa, e há muita fofoca circulando por aí. O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Varane se aproxima da mudança para Como

Ex-zagueiro do Manchester United Rafael Varane concordou em se juntar ao Como em uma transferência gratuita, de acordo com Fabrizio Romano.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O jogador de 31 anos é um agente livre desde que tomou a decisão de deixar o Old Trafford quando seu contrato expirou em junho e, depois de levar algum tempo para considerar seu próximo passo, as últimas informações indicam que ele está prestes a se juntar ao recém-promovido time da Série A, com seus exames médicos previstos para ocorrer após os detalhes finais do contrato serem verificados.

O treinador do Como, Cesc Fabregas, teria desempenhado um papel fundamental em convencer Varane a se juntar ao Larianique também se acredita estar se aproximando de uma transferência para o lateral-esquerdo Alberto Moreno e goleiro Pepe Rainha.

O vencedor da Copa do Mundo Varane se juntou ao Man United em um acordo de £ 40 milhões do Real Madrid em 2021, mas, sob uma sucessão de gerentes, não correspondeu às expectativas nos gigantes caídos da Premier League. Ele fez 32 aparições em todas as competições pelos Red Devils na temporada passada.

O ex-zagueiro do Manchester United, Raphaël Varane, parece pronto para se juntar ao recém-promovido time da Série A, o Como. Getty

FOFOCA DE PAPEL

– O Barcelona adicionou o meia-atacante do RB Leipzig Dani Olmo para sua lista de desejos, relata o Sport. Acredita-se que as atuações de Olmo pela Espanha no Campeonato Europeu chamaram a atenção do diretor esportivo Deco e, embora o jogador de 26 anos tenha uma cláusula de liberação que pode ser ativada por € 60 milhões, o Azulão estão esperançosos de negociar uma taxa menor.

– Ala do Aston Villa Moussa Diaby está prestes a concluir uma mudança para a Saudi Pro League, relata Nicolo Schira. O jogador de 25 anos estaria “a um passo” de se juntar ao Al Ittihad, com um acordo no valor de € 60 milhões que se acredita ter sido fechado entre os dois clubes. Foi oferecido a ele um contrato de quatro anos até o verão de 2028.

– Conversas entre o Barcelona e os representantes do extremo do Athletic Club Nico Williams estão programadas para acontecer depois do Campeonato Europeu, diz Rudy Galetti. Williams, 22, está supostamente interessado em mudar para o Azul-clarocom discussões para iniciar sobre um contrato de cinco anos no valor de cerca de € 10 milhões por temporada.

– Meia-atacante da Juventus Matias Soulè preferiria uma transferência para a AS Roma em vez do Leicester City, da Premier League, relata Matte Moretto, da Relevo. O Giallorossi estão supostamente se preparando para começar as conversas iniciais com a Juve nos próximos dias, tendo se estabelecido como o favorito para a assinatura do jogador de 21 anos. Ele contribuiu para 14 gols em 36 partidas da Série A na temporada passada.

– Austrália internacional Mohamed Touré está definido para se juntar ao time da Superliga dinamarquesa Randers, de acordo com o Tipsbladet. O atacante de 20 anos, que passou a última temporada emprestado ao Paris FC, vai se transferir do Reims para o Hestene em um acordo de € 250 mil.

– Atacante da AS Roma Tammy Abraão deve deixar o Stadio Olimpico neste verão, de acordo com a Gazzetta dello Sport. A Juventus é um dos clubes que supostamente fizeram uma consulta pelo jogador de 26 anos, embora eles possam enfrentar a concorrência do AC Milan, que também está explorando uma mudança. Abraham marcou um gol em oito aparições na temporada passada após retornar de um longo período fora de campo devido a uma lesão.

– Uma última tentativa está sendo preparada pelo Manchester City para manter o goleiro Ederson no clube, relata o The Sun. Há relatos de que clubes na Arábia Saudita estão dispostos a oferecer ao jogador de 30 anos um acordo no valor de £ 900 mil por semana, mas os Citizens estão prontos para responder oferecendo a ele um aumento salarial para permanecer no Etihad.