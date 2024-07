Conversa sobre transferências: a transferência de Palhinha para o Bayern de Munique é iminente

A janela de transferências de verão está aberta em toda a Europa, e há muita fofoca circulando por aí. O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Palhinha deve se juntar ao Bayern de Munique

Bayern de Munique deve contratar volante do Fulham João Palhinhade acordo com Kerry Hau, da Sky Sports Deutschland.

O acordo teria sido adiado enquanto as formalidades finais eram resolvidas, mas as últimas informações indicam que o jogador de 29 anos “recebeu sinal verde” para concluir sua transferência para a Allianz Arena.

O internacional português concordou em assinar um acordo de quatro anos que o garante até o verão de 2028, embora o clube da Bundesliga tenha a opção de ativar uma cláusula para estender sua estadia por mais um ano. Acredita-se que o contrato seja assinado digitalmente por Palhinha, finalmente completando uma mudança que fracassou no Deadline Day no verão passado.

Fontes disseram anteriormente à ESPN que um acordo no valor de € 56 milhões foi fechado entre os dois clubes pelo meio-campista, que fez 39 aparições em todas as competições pelos Cottagers na temporada passada.

A tão esperada transferência de João Palhinha do Fulham para o Bayern de Munique deve ser anunciada nos próximos dias. (Foto de Alex Pantling/Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– O Manchester United decidiu ativar a cláusula de rescisão de € 40 milhões para contratar o atacante do Bologna Josué Zirkzeediz Nicolo Schira. Foi relatado que um contrato de cinco anos no valor de € 6 milhões por ano foi acertado com o jogador de 23 anos, que se acredita estar se aproximando de concluir totalmente sua transferência para Old Trafford. O acordo também inclui uma opção que permite aos Red Devils estender sua estadia no clube por mais um ano, até 2030.

– Zagueiro do Barcelona Clement Lenglet está no radar dos clubes da Arábia Saudita, relata o Sport. O Azul-claro estão procurando negociar vários jogadores neste verão e, após retornar recentemente de um período de empréstimo no Aston Villa, parece que o jogador de 29 anos deve ser um dos primeiros jogadores que podem ser negociados, com Lenglet não esperando permanecer no clube.

– Uma mudança para o ponta do Barcelona Raphinha está sendo explorado pelo Newcastle United, de acordo com o Football Insider. Os Magpies estão supostamente interessados ​​em contratar um ponta direita “letal” neste verão, e eles adicionaram o jogador de 27 anos à sua lista. Acredita-se que Raphinha pode estar disponível para uma mudança para longe da LALIGA, com a sensação espanhola Lamine Yamal tendo se estabelecido como titular na mesma posição.

– Al Ittihad está interessado no ponta do Aston Villa Moussa Diabyde acordo com o Foot Mercato. É relatado que o lado da Saudi Pro League fará “todo o possível para recrutar” o jogador de 25 anos, com o clube interessado em adicionar reforços ao seu elenco após terminar 42 pontos atrás do Al Hilal na temporada passada. Diaby está saindo de uma campanha produtiva na Premier League, marcando seis gols e dando assistências para outros oito em 38 partidas.

– Meio-campista Wilfred Ndidi tomou a decisão de estender sua estadia no Leicester City, relata Fabrizio Romano. Mais de cinco clubes teriam feito uma oferta para contratar o jogador de 27 anos em uma transferência gratuita, mas ele agora deve permanecer no King Power Stadium, com apenas os detalhes finais a serem resolvidos em um novo contrato de três anos.