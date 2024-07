Conversa sobre transferências: Araújo pode deixar o Barça enquanto o Man Utd circula

A janela de transferências de verão está aberta em toda a Europa, e há muita fofoca circulando por aí. O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Araújo pode deixar o Barça, vinculado ao Man United

Barcelona pode se separar do zagueiro Ronald Araújo neste verão, relata o Sport.

O Azulão não teriam feito nenhum progresso nas negociações contratuais com o jogador de 25 anos ultimamente, e não têm planos de melhorar sua oferta anterior para estender seu acordo.

Araújo é um dos jogadores que o time da LaLiga está considerando transferir na janela atual, com o clube sendo obrigado a se desfazer de jogadores antes de fazer novas aquisições. Ele entrou nos dois últimos anos de seu contrato no início do mês e foi anteriormente vinculado ao Manchester United, o Barça acredita que ele já pode ter uma oferta significativa proposta a ele pelos Red Devils.

Dizem que será necessária uma proposta de no mínimo £ 75 milhões para contratar o uruguaio, que tem estado em ótima forma representando sua seleção na Copa América.

O zagueiro do Barcelona e do Uruguai Ronald Araújo está sendo cogitado para uma transferência para o Manchester United. (Foto de Jamie Squire/Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– As negociações estão programadas para ocorrer entre o meio-campista do Manchester City Kevin De Bruyne e um negociador da Saudi Pro League, relata Rudy Galetti. O Al Ittihad e o Al Nassr são relatados como os dois clubes na frente da fila para o jogador de 33 anos, que recentemente entrou no último ano de seu contrato no Etihad Stadium. Embora De Bruyne ainda não tenha comprometido seu futuro em nenhuma direção, diz-se que ele está aberto a explorar uma mudança para a Arábia Saudita.

– Uma nova abordagem é possível do West Ham United para o zagueiro do Nice Jean-Clair Todiborelata Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. Os Hammers tiveram uma oferta na região de € 35 milhões rejeitada pelo jogador de 24 anos, mas as últimas informações indicam que eles continuam na corrida por sua assinatura. Todibo foi convocado duas vezes pela seleção francesa.

– A Internazionale está se aproximando de uma negociação para contratar o meio-campista USMNT e Venezia Curtidor Tessmannrelata Fabrizio Romano. Os detalhes finais são necessários para o Nerazzurri para contratar o jogador de 22 anos, em um acordo que o fará retornar ao Venezia por uma temporada por empréstimo. Tessmann está no Venezia desde o verão de 2021, quando chegou do FC Dallas.

– O Tottenham Hotspur está alinhando uma transferência para o meio-campista do Stade Rennais Désiré Douérelata o Team Talk. Dizem que os Spurs estão interessados ​​em continuar seu trabalho na janela de transferências após garantir um acordo para Archie Cinzamas é relatado que o clube da Ligue 1 pode exigir uma taxa na região de £ 50 milhões. Doue, 19, contribuiu para oito gols em 31 jogos da liga na temporada passada.

– Uma oferta no valor de £ 30 milhões foi rejeitada pelo Leeds United do Brighton & Hove Albion pelo meio-campista ofensivo Georginio Rutterrelata o Leeds Live. O técnico Daniel Farke está supostamente planejando fazer do jogador de 22 anos uma parte essencial de seus planos para a próxima temporada, na qual o time do EFL Championship está buscando garantir a promoção. Acredita-se que a hierarquia de Elland Road esteja preparada para receber ofertas por seus principais jogadores neste verão, com os clubes cientes de sua atual situação financeira.