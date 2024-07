Conversa sobre transferências: Arsenal à frente do Barça, Atleti na corrida de Merino

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Gunners saem na frente na corrida Merino

O Arsenal pode convencer o meio-campista da Real Sociedad Mikel Merino retornar à Inglaterra, mas eles podem enfrentar a concorrência do Barcelona e do Atlético de Madrid, de acordo com o Relevo.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O jogador de 28 anos tem um ano restante em seu acordo atual com a Sociedad, que ofereceu ao craque um novo contrato, no entanto, a reportagem sugere que Merino ainda não respondeu à proposta. Consequentemente, uma saída do time espanhol parece estar nos planos, com a Sociedad relutante em perder Merino como um agente livre no ano que vem.

Há relatos de que Merino, que jogou pelo Newcastle United em 2017-18, ainda está considerando suas opções, com Barcelona e Atlético de Madrid circulando. No entanto, ambos os movimentos estão em dúvida. O Barcelona está supostamente concentrando sua atenção em garantir um acordo para a estrela do Athletic Club Nico Williamso que significa que o clube catalão não está preparando ofertas para outros jogadores atualmente.

Enquanto isso, o Atlético tem lutado nas negociações com a Real Sociedad, o que deixou a porta entreaberta para o Arsenal. O relatório indica que os Gunners identificaram Merino como um alvo prioritário, com o jogador interessado em trabalhar sob Mikel Arteta. Junto com a atração de jogar sob Arteta, os potenciais benefícios financeiros tornam um acordo com o Arsenal uma perspectiva atraente.

O meio-campista espanhol Mikel Merino está sendo cogitado por clubes como Arsenal, Barcelona e Atlético de Madrid. Dan Mullan/Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– Aston Villa fez uma abordagem de empréstimo para o meio-campista do Manchester City Calvin Phillipsde acordo com o Football Insider. É relatado que o Everton também demonstrou interesse no jogador de 28 anos, que o Manchester City está ansioso para dispensar permanentemente. No entanto, os campeões da Premier League estão dispostos a facilitar uma transferência de empréstimo para Phillips, no qual o Villa demonstrou interesse significativo. O Villa está ansioso para aumentar suas opções de meio-campo antes de uma movimentada temporada de 2024-25, onde eles terão que equilibrar sua temporada doméstica com sua campanha na Liga dos Campeões.

– Negociações entre Napoli e Paris Saint-Germain por atacante Victor Osimhen estagnaram, por Fabrizio Romano. O nigeriano foi deixado de fora do elenco do Napoli para o amistoso contra o KF Egnatia na semana passada, com Osimhen desesperado para garantir uma transferência para longe do time italiano. Há relatos de que o Napoli está procurando levar o Chelsea para a frente Romelu Lukaku para o clube como substituto de Osimhen.

– Negociações entre AC Milan e AS Monaco estão em andamento para o meio-campista Youssouf Fofanarevela Sky Sports Deutschland Floriano Plettenberg. É relatado que, embora o jogador de 25 anos tenha chegado a um acordo verbal com o Milan sobre um contrato de quatro anos, os dois clubes ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre uma avaliação. O relatório sugere que o Milan apresentou uma oferta na região de € 17 milhões, no entanto, isso ficou aquém da avaliação do Monaco, que fica em € 30 milhões.

– Liverpool rejeitou proposta para meio-campista Wataru Endo de Marselha, relata o Daily Mirror. Enquanto outros clubes também têm interesse em Endo, o Liverpool não está considerando ofertas e não quer se separar do craque. O jogador de 31 anos se juntou aos gigantes ingleses no verão passado e não é entendido como um jogador que o novo técnico Arne Slot permitirá que saia neste verão.

– O West Ham United está pressionando para fechar um acordo com o zagueiro do Manchester United Aaron Wan-Bissakapor Nicolo Schira. Os Hammers estão ansiosos para adicionar um lateral-direito ao seu elenco neste verão e, depois de ver seu acordo com o Bayern de Munique Noussair Mazraoui fracassaram, há relatos de que eles voltaram sua atenção para Wan-Bissaka.