Conversa sobre transferências: Arsenal coloca esperanças de título em Williams e Merino

PRINCIPAL NOTÍCIA: Arsenal olha para Williams, Merino

O Arsenal está de olho em duas estrelas da LALIGA em meio à esperança de lutar novamente pelo título da Premier League, de acordo com o Standard.

Ala do Athletic Club Nico Williams é relatado como estando na lista dos Gunners, com o técnico Mikel Arteta procurando melhorar sua linha de ataque, e o jogador de 22 anos visto como uma opção ideal. Williams foi um destaque da Espanha no Campeonato Europeu, embora a hierarquia do Emirates Stadium possa enfrentar competição por sua assinatura do Barcelona. Acredita-se que uma mudança para Williams aumente a probabilidade de Eddie Nketiah sendo transferido em meio ao interesse do Marselha, da Ligue 1.

Acredita-se que o Arsenal também esteja à procura de um volante, tendo identificado o fulcro da Real Sociedad Mikel Merino como um potencial reforço. Merino, 28, é outro jogador que também está no radar do Barcelona, ​​e relatórios recentes indicaram que uma cláusula de liberação em seu contrato pode ser ativada por € 60 milhões.

Os dois internacionais espanhóis podem ser os próximos na fila para uma possível transferência para o norte de Londres, depois que Fabrizio Romano relatou na quarta-feira que um acordo para o zagueiro do Bologna Riccardo Calafiori foi concluído, com o jogador de 22 anos pronto para se juntar ao time de Arteta em breve.

Nico Williams, à esquerda, e Mikel Merino, à direita, desempenharam papéis essenciais no triunfo da Espanha no Campeonato Europeu. LLUIS GENE / AFP

FOFOCA DE PAPEL

– O Manchester United elaborou uma lista de três jogadores para adquirir um lateral-esquerdo, de acordo com o Mirror. O Feyenoord Dávid Hancko26, e estrela do Crystal Palace Tyrick Mitchell24 são relatados como dois que os Red Devils poderiam fazer uma abordagem, mas eles também estão abertos a uma possível mudança para Marcos Alonsoque está disponível para transferência gratuita após seu contrato com o Barcelona expirar no mês passado.

– As negociações continuam entre o Aston Villa e o Atlético de Madrid sobre um acordo para o atacante João Félixrelata Fabrizio Romano. O jogador de 24 anos é relatado como a “contratação dos sonhos” do técnico do Villans, Unai Emery, embora o time da Premier League aceite que uma mudança pode ser difícil. Felix estava emprestado ao Barcelona na temporada passada, onde contribuiu com 10 gols em 30 partidas da LALIGA.

– Negociações entre Napoli e Chelsea sobre uma taxa de transferência para o atacante Romelu Lukaku devem continuar nos próximos dias, de acordo com Gianluca Di Marzio. O clube da Série A está interessado em contratar o jogador de 31 anos e está disposto a fazer uma oferta no valor de € 25 milhões mais bônus, mas os Blues estão atualmente exigindo € 35 milhões. Lukaku é visto como a contratação perfeita para o novo técnico Antonio Conte, enquanto o atacante Victor Osimhen continua sendo associada a uma mudança do Estádio Diego Armando Maradona.

– Al Ittihad está interessado em uma transferência para o zagueiro do Real Madrid Antonio Rüdigerde acordo com a El Chiringuito TV. Acredita-se que o time da Saudi Pro League tenha feito do jogador de 31 anos uma opção de transferência prioritária para este verão, e eles estão prontos para tentá-lo a fazer a troca para lá com uma oferta salarial no valor de € 13 milhões por temporada. Rudiger desempenhou um papel fundamental para Os Brancos na última campanha, fazendo 48 aparições em todas as competições.