Conversa sobre transferências: Barcelona estagna após oferta de Koundé pelo Arsenal

A janela de transferências de verão está aberta na Inglaterra, com mais países seguindo o exemplo em breve, e há muita fofoca circulando por aí. O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Gunners fazem o primeiro movimento para Koundé

O Barcelona pediu tempo para responder à oferta não revelada do Arsenal por Jules Koundésegundo o Diario Sport.

O De Blaugrana A delicada situação financeira faz com que Marc-André ter Stegen, Hector Fort, Pau Cubarsí, Gavi, Fermín López e Lamine Yamal sejam os únicos jogadores que eles não consideram deixar sair.

Koundé está entre os jogadores do Barça mais requisitados, especialmente porque o jogador de 25 anos provou que pode atuar tanto como zagueiro central quanto como lateral direito. Houve mais evidências disso durante a Euro, com Koundé desempenhando um papel importante na França chegando às quartas de final.

O Barça conta com Koundé, mas o Arsenal já os contatou sobre uma possível transferência e o clube catalão precisa de fundos. Com isso em mente, eles pediram aos Gunners que lhes dessem tempo para responder, pois a possibilidade de Koundé sair está diretamente ligada a Ronald Araujo’s futuro.

O Barça já disse ao Arsenal que Koundé ficará se o uruguaio sair, mas eles estarão dispostos a negociar se ele ficar. Mesmo que as negociações aconteçam, o Azulão não deixará o francês sair por menos de € 60 milhões. O zagueiro tem um contrato que dura até 2027 e inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 1.000 milhões.

O Arsenal fez uma proposta pelo craque francês Jules Koundé, mas o Barça está esperando para ver se consegue contratar Ronald Araujo. ANP via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Chelsea está pressionando para contratar o ponta do Athletic Club Nico Williamsrelata o Diario Sport, que acrescenta que os Blues estão dispostos a acionar a cláusula de liberação de € 60 milhões do jogador de 21 anos e oferecer a ele uma taxa entre € 15 milhões e € 20 milhões. Eles também querem agir rapidamente para capitalizar os problemas financeiros do Barcelona, ​​mas o Azulão continuam confiantes de que contratarão o internacional espanhol, já que sua prioridade é jogar por eles.

– Désiré Doué está na lista de jogadores que o Bayern de Munique está de olho e o Stade Rennais está ciente do interesse do clube bávaro, de acordo com Floriano Plettenberg. O ponta de 19 anos pode se tornar uma opção séria para esta janela se o Bayern se desfizer de mais jogadores ou eles podem esperar até 2025 para fazer uma jogada.

– Os chefes do Bayern de Munique concordaram com detalhes básicos do contrato, como duração e salário, com os representantes do meia-atacante do Paris Saint-Germain Xavi Simonsrelata a Sky Sports Deutschland. Eles também estão em negociações concretas com o PSG, mas o jogador de 21 anos ainda não decidiu onde quer jogar na próxima temporada. Um retorno ao RB Leipzig ainda é uma opção.

– O Barcelona lidera a corrida para contratar o meia-atacante do RB Leipzig Dani Olmode acordo com Nicolo Schira. Isso aconteceu depois que o jornalista relatou que o Manchester United e o Manchester City também estavam tentando contratar o jogador de 26 anos, com o Leipzig querendo € 60 milhões por ele.

– O Milan espera contratar o trio do Chelsea Romelu Lukaku, Carney Chukwuemeka e Trevoh Chalobahde acordo com La Gazzetta dello Sport, que acrescenta que o clube da Série A também está na pole position para contratar o meio-campista do AS Monaco Youssouf Fofana. Nenhum dos jogadores dos Blues mencionados faz parte dos planos do novo técnico Enzo Maresca.