Conversa sobre transferências: Bayern de Munique olha para Doué após rejeição de Simons

PRINCIPAL NOTÍCIA: Bayern recorre a Doué após rejeição de Simons

Bayern de Munique volta suas atenções para o meio-campista do Rennes Désiré Doué seguindo Xavi Simons‘ decisão de fechar um novo acordo de empréstimo com o RB Leipzig, de acordo com Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland.

O Bayern passou boa parte do verão tentando fechar um acordo com Simons, do Paris Saint-Germain, mas sua busca fracassou. Há relatos de que o holandês optou por outro acordo de empréstimo com o RB Leipzig. O jogador de 21 anos teve um período de empréstimo frutífero com Os touros vermelhos no verão passado, com o relatório indicando que um novo empréstimo de um ano seria finalizado em breve.

Após a decisão de Simons, os gigantes da Baviera agora buscarão garantir um acordo por Doué. O jovem de 19 anos marcou quatro gols e seis assistências em todas as competições na temporada passada, levando vários clubes na Europa a monitorar sua situação. Junto com o Bayern, vários clubes da Premier League foram vinculados ao adolescente, enquanto o PSG também parece ter interesse.

O Bayern provou estar disposto a gastar muito dinheiro neste verão, tendo garantido grandes transferências de dinheiro para João Palhinha e Michael Olise já, mas ainda não se sabe se o time de Vincent Kompany conseguirá fechar com Doué uma proposta de € 60 milhões.

A estrela do Rennes, Désiré Doué, está atualmente a serviço da França nas Olimpíadas de Paris. VALERY HACHE/AFP via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Atlético de Madrid acredita que vai superar o Aston Villa e o Tottenham Hotspur na disputa pelo meio-campista do Chelsea Conor Gallagherpor Football Insider. O jogador de 24 anos tem um ano restante em seu acordo com Stamford Bridge, mas, sem nenhum progresso feito em um novo contrato, o Chelsea supostamente se separará de Gallagher neste verão para garantir que ele não deixe o clube como um agente livre no ano que vem.

– Atacante do Aston Villa Jhon Duran’s proposta de transferência para o West Ham United está “no limbo”, de acordo com o Football Insider. É relatado que a oferta do West Ham, que veria o jovem Luís Orford juntar-se ao Villa, foi rejeitado, com os dois clubes ainda muito distantes em suas avaliações de Duran.

– O Tottenham tem interesse concreto no avançado da Juventus Federico Chiesarelata Sky Sports Deutschland Floriano Plettenberg. O jogador de 26 anos vê seu contrato com o clube de Turim expirar em junho de 2025 e, sem um novo acordo fechado, a Juve está supostamente ansiosa para garantir sua saída neste verão para evitar perder uma taxa no ano que vem. Ao lado do Spurs, o Chelsea já foi fortemente ligado a uma transferência para o atacante.

– Austrália internacional Josué Nisbet está avaliando uma mudança para o Ross County, da Premiership Escocesa, de acordo com a FTBL. O meio-campista de 25 anos é atualmente um agente livre após vencer a tríplice coroa com o time da A-League, o Central Coast Mariners, na temporada passada.

– O Barcelona está de olho no meio-campista do RB Leipzig Dani Olmo como um possível alvo alternativo para a estrela do Athletic Club Nico Williamspor Relevo. Embora Williams tenha sido um alvo prioritário para o Barça nesta janela de transferências, é relatado que eles não estão todos interessados ​​no jogador de 22 anos, com Olmo identificado como uma opção de substituição adequada. O relatório revela que, embora o plano inicial do Barcelona fosse contratar os dois jogadores, é improvável que isso se materialize, dada a perigosa situação financeira do clube catalão.