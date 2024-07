Conversa sobre transferências: Chelsea e Liverpool lideram corrida por Adeyemi

A janela de transferências de verão está aberta em toda a Europa, e há muita fofoca circulando por aí. O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Chelsea e Liverpool ligados a Adeyemi

Chelsea, Liverpool, Milan e Juventus estão interessados ​​em contratar o ponta do Borussia Dortmund Karim Adeyemide acordo com a Sky Sports Deutschland.

Mesmo antes da derrota do Dortmund na final da Liga dos Campeões da UEFA para o Real Madrid, o jogador de 22 anos era considerado alguém que o clube da Bundesliga poderia dispensar neste verão.

Isso não ocorre porque eles estejam descontentes com Adeyemi, mas porque sua temporada foi vista como muito inconsistente, o que fez com que o clube estivesse disposto a considerar qualquer oferta acima de € 30 milhões.

Embora haja interesse do Chelsea, Liverpool, Milan e Juventus, não houve nada concreto de nenhum desses clubes até agora.

Adeyemi representou a seleção alemã, mas não foi selecionado para a Eurocopa da UEFA, e o ponta recentemente se separou de seu agente.

As conversas estão em andamento com várias agências sobre quem o representará e deve haver clareza sobre essa situação em breve. Adeyemi fez 34 aparições em todas as competições na temporada passada, registrando cinco gols e duas assistências.

Há rumores de que clubes da Inglaterra e da Itália estão interessados ​​em contratar o ponta Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, neste verão. (Foto de Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– O Arsenal e o Manchester United estão em alerta máximo com Marc Guéhi definido para rejeitar uma nova oferta de contrato do Crystal Palace, relata o The Sun. O Palace esperava manter o jogador de 23 anos com Michael Olise juntando-se ao Bayern de Munique e Eberechi Eze tendo uma cláusula de liberação de £ 60 milhões que o Tottenham Hotspur e o Manchester City estão dispostos a acionar, mas eles podem ser forçados a deixá-lo sair.

– O Paris Saint-Germain tem o Bayern de Munique Josué Kimmich e do Benfica João Neves em sua lista de opções de meio-campo, relata Fabrizio Romanoque acrescenta que contratar os dois jogadores pode ser uma opção em vez de eles serem alternativas um ao outro. Mesmo assim, contratar Kimmich pode ser mais fácil do que trazer Neves, já que o Benfica quer € 120 milhões pelo jogador de 19 anos.

– Génova quer 30 milhões de euros por Alberto Gudmundsson com Fiorentina e Internazionale competindo para contratar o atacante, relata La Gazzetta dello Sport. A Viola A oferta inicial de 20 milhões de euros foi considerada insuficiente, enquanto o Inter terá de resolver o futuro do Marko Arnautovic e Joaquín Correa antes de fazer uma jogada para o jogador de 27 anos.

– O Manchester United está pressionando para contratar o meio-campista do Paris Saint-Germain Manuel Ugarterelata o Le 10 Sport, que acrescenta que a proposta pelo jogador de 23 anos será de € 45 milhões. As negociações estão avançadas e os Red Devils acreditam que podem fechar o negócio, embora também tenha havido interesse do Barcelona e do Manchester City. Também foi relatado por Fabrizio Romano que os Red Devils ainda não decidiram se vão ou não contratar Sofyan Amrabat após o término do empréstimo do meio-campista pela Fiorentina, que aguarda essa decisão.

– O Tottenham Hotspur está explorando um acordo de jogador mais dinheiro para o meio-campista do Aston Villa Jacó Ramsey que veria Giovani Lo Celso mudar para Villa Park, relata a Sky Sports. Os Spurs têm um interesse antigo no jogador de 23 anos e consideram o meio-campo uma posição prioritária para melhorar. Eles também querem um atacante versátil e estão de olho no Lille Jônatas DavidWolverhampton Wanderers’ Pedro Neto e do RB Leipzig Loïs Openda.