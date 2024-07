Conversa sobre transferências: Chelsea olha para o francês Wahi para impulsionar o ataque

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Chelsea busca adicionar Wahi às opções de ataque

O Chelsea está procurando reforços de ataque, e o L’Equipe relata que eles estão interessados ​​em contratar o atacante francês Elye Wahi do Lens, da Ligue 1.

O jogador de 21 anos esnobou o Chelsea no verão passado, depois de deixar o Montpellier para ficar na França por £ 29 milhões, mas acredita-se que ele possa estar aberto a uma mudança desta vez.

Wahi marcou nove gols e registrou três assistências para o Lens na temporada passada, para somar aos 19 que ele marcou para o Montpellier um ano antes. Sua contagem impressionante em 2022-23 foi mais do que Lionel Messi registrou para o Paris Saint-Germain na mesma temporada.

Wahi é considerado um risco calculado pelo Chelsea: um prospecto com enorme potencial, mas sem a grande taxa de transferência que acompanha um jogador comprovado.

O Chelsea, que também foi relacionado a Victor Osimhen, agora está tentando ver que tipo de figura seria necessária para persuadir o Lens a deixá-lo sair.

Elye Wahi representou a França na categoria sub-21 e, após passagens pelo Lens e Montpellier, atraiu o interesse do Chelsea. JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Paris Saint-Germain está procurando contratar um meio-campista João Neves do Benfica, de acordo com o Mundo Deportivo. Os campeões franceses consideram Neves sua principal prioridade da janela deste verão e teriam estado em negociações sobre uma oferta de € 70 milhões pelo jogador de 19 anos. Eles acreditam que o internacional português, que atuou duas vezes na fase de grupos de Portugal na Euro 2024, pode formar uma parceria sólida ao lado de Vitinha.

– Scott McTominay está no centro de uma disputa de transferências a três, com o Fulham supostamente liderando a perseguição e preparando uma segunda oferta para afastar o Tottenham Hotspur e o Galatasaray. Isso de acordo com a Sky Sports, que acredita que os Cottagers aumentarão sua oferta inicial de £ 17 milhões, que foi recusada pelo Manchester United no início deste verão. McTominay, 27, é considerado pelo Fulham o substituto perfeito para o Palhinha, que está saindo e se juntou ao Bayern de Munique.

– O West Ham United está procurando trazer o ex-meio-campista do Chelsea N’Golo Kanté de volta ao futebol inglês do Al-Ittihad, de acordo com o Guardian. As negociações começaram entre os dois clubes, com o francês de 33 anos supostamente aberto a um retorno a Londres. Kante, que jogou pela França na Euro 2024, passou uma temporada na Arábia Saudita, e os Hammers precisariam desembolsar £ 20 milhões para contratar seu homem.

– Após a contratação de Savinho do Troyes na quinta-feira, o Manchester City também estaria se aproximando da estrela espanhola Dani Olmode acordo com o Football Insider. O meio-campista de 26 anos que estrelou a vitória da Espanha por 2 a 1 contra a Inglaterra, afastando da linha o cabeceio de Declan Rice em direção ao gol faltando três minutos para o fim do jogo, está aberto a uma mudança do atual clube, o RB Leipzig. Barcelona e Bayern de Munique também estão interessados ​​em Olmo, cuja cláusula de liberação de £ 51 milhões expirou no início desta semana.

– A Fiorentina terá que desembolsar € 25 milhões se quiser contratar o meio-campista americano Johnny Cardoso do Real Betis, de acordo com o Mundo Deportivo. O jogador de 22 anos está agora de férias após sua breve Copa América com a seleção masculina dos EUA, e embora o lado italiano esteja esperançoso de adicionar o internacional dos EUA às suas fileiras, nenhuma oferta formal foi enviada. Cardoso se juntou ao Betis por apenas € 6 milhões há seis meses, e desde então ele se tornou um jogador essencial para Manuel Pellegrini.