Conversa sobre transferências: Man Utd e Atleti entram na corrida pela estrela francesa Fofana

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Fofana, estrela do Mônaco, em alta demanda

Manchester United e Atlético de Madrid entram na disputa pelo volante do AS Monaco Youssouf Fofanasegundo Gianluca Di Marzio.

Acredita-se que os dois clubes sejam os mais recentes pretendentes ao jogador de 25 anos, já que buscam desafiar o AC Milan por sua assinatura. Rossoneri estavam na frente da fila por ele em meio a discussões recentes sobre uma transferência, mas o interesse da Europa fez com que o clube da Ligue 1 aumentasse sua avaliação para € 35 milhões.

Isso levou o time da Série A a começar a avaliar outras opções, incluindo o agente livre Adrien Rabioto que poderia abrir caminho para que os Red Devils ou o Atleti se colocassem na frente da fila pela assinatura de Fofana. A hierarquia de Old Trafford está buscando sua terceira contratação após adquirir ambos Leny Yoro e Josué Zirkzee.

Fofana conquistou sua 21ª internacionalização pela França no Campeonato Europeu, quando entrou como substituto em Os Bleus’ vitória nas quartas de final sobre Portugal.

Youssouf Fofana, 25, está sendo monitorado por clubes como Manchester United, Atlético e Milan. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– Ala do Athletic Club Nico Williams está no radar do Paris Saint-Germain, relata o Athletic. O PSG teria já feito contato sobre uma possível transferência do jogador de 22 anos, e eles poderiam começar conversas formais com ele caso decidam ativar a cláusula de liberação em seu contrato no valor entre £ 46,3 milhões e £ 50,4 milhões.

– As negociações continuam entre o Manchester United e o Paris Saint-Germain sobre um acordo para o volante Manuel Ugartediz Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. Os Red Devils teriam tido várias ofertas verbais recusadas pelo jogador de 23 anos, com o PSG se mantendo firme com sua avaliação de € 70 milhões. Ugarte foi um destaque do Uruguai na Copa América.

– O Arsenal está considerando um acordo de troca de jogadores para o zagueiro do Crystal Palace Marc Guéhide acordo com o Daily Star. Acredita-se que os Gunners estejam dispostos a oferecer um atacante Eddie Nketiah como parte de uma mudança para o jogador de 24 anos, em meio a esperanças de reduzir a avaliação total dos Eagles de £ 70 milhões. Tanto o Manchester United quanto o Liverpool teriam observado Guehi durante suas performances no Campeonato Europeu com a Inglaterra.

– O RB ​​Leipzig está confiante em garantir outra transferência para o meia-atacante do Paris Saint-Germain Xavi Simonsrelata Fabrizio Romano. O PSG estaria aberto a deixar o jogador de 21 anos sair por mais uma temporada emprestado, com o Bayern de Munique também na disputa por sua assinatura. Simons teve um período brilhante emprestado ao Leipzig na temporada passada, marcando oito gols e dando assistências para outros 11 em 32 jogos na Bundesliga.

– O Liverpool não está considerando uma transferência para o ponta da Real Sociedad Takefusa Kubode acordo com o Athletic. Os Reds foram recentemente relatados como estando monitorando o jogador de 23 anos como um potencial futuro sucessor de Mohamed Salah, mas acredita-se que a prioridade atual do clube é chegar a um acordo sobre uma extensão de contrato com o zagueiro Trento Alexandre-Arnoldque deve se tornar um agente livre no próximo verão.