A janela de transferências de verão está aberta!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Clubes da Premier League circulam Mazraoui

Manchester United e West Ham United estão de olho em uma transferência para o zagueiro do Bayern de Munique Noussair Mazraouide acordo com Florian Plettenberg da Sky Sports Deutschland.

O jogador de 26 anos teria surgido como alvo prioritário para ambos os clubes da Premier League, e enquanto o Bayern estava originalmente exigindo € 30 milhões pelo lateral direito, o time bávaro desde então reduziu sua avaliação. Em vez disso, é relatado que o Bayern está pressionando por uma taxa de € 20-25 milhões.

Mazraoui tem contrato com os gigantes alemães até 2026, o que significa que o Bayern está sob pouca pressão financeira para se desfazer do zagueiro neste verão. No entanto, o internacional marroquino fez apenas 15 partidas na Bundesliga na temporada passada, o que pode fazer o Bayern decidir facilitar uma saída. Uma saída faria o Bayern ganhar fundos vitais que poderiam garantir alvos de transferência próprios para o novo técnico Vincent Kompany.

O Manchester United tem sido supostamente interessado em adicionar um lateral-direito durante todo o verão. Os Red Devils já foram vinculados ao Bayer Leverkusen Jeremie Frimpongno entanto, Mazraoui agora se firmou como uma alternativa.

– O West Ham está trabalhando em um acordo para o zagueiro do Manchester United Aaron Wan-Bissakade acordo com o Football Insider. O relatório revela que o jogador de 26 anos poderá deixar o United neste verão, ao entrar no último ano de seu contrato no Old Trafford. É relatado que, embora o West Ham esteja demonstrando interesse, Wan-Bissaka também tem abordagens do Fenerbahce e do Galatasaray a serem consideradas.

– Al Ittihad e Manchester City estão lutando para chegar a um acordo sobre uma avaliação para o goleiro Edersonrevela Fabrizio Romano. O lado saudita tem sido fortemente ligado a uma transferência para o jogador de 30 anos, com o City potencialmente aberto a uma saída. Há relatos de que o City está exigindo um pacote geral entre € 50-60 milhões para se separar do brasileiro, no entanto, o Al Ittihad ainda não está perto de atingir essa avaliação.

– Chelsea identificou avançado do Atlético de Madrid Samu Omorodion como seu alvo prioritário para um novo atacante, segundo Nicolo Schira. O jogador de 20 anos marcou oito gols na LALIGA durante seu período de empréstimo no Alavés na temporada passada, o que fez surgir interesse em toda a Europa no jovem. O relatório indica que o Chelsea tentará enviar uma nova abordagem ao Atleti, com os Blues buscando fechar um acordo com Omorodion que o manterá em Stamford Bridge até 2031.

– O Barcelona está cada vez mais confiante de que conseguirá um acordo com o extremo do Athletic Club Nico Williamssugere o Sport. A reportagem revela que, embora os dirigentes do Barcelona estejam confiantes de que um acordo será fechado, Williams ainda não decidiu sobre seu futuro e não informou o clube catalão sobre seu desejo de se juntar ao clube.

– Paris Saint-Germain vai focar em garantir acordo com o médio do Benfica João Nevesao contrário do Manchester United Bruno Fernandespor Fabrizio Romano. O PSG está supostamente ansioso para aumentar suas opções de meio-campo neste verão e identificou Neves como um ajuste ideal. O jogador de 19 anos marcou três gols e duas assistências na Primeira Liga portuguesa na temporada passada, supostamente atraindo o interesse de vários clubes da Premier League também.