Conversa sobre transferências: Man Utd vai contratar Simons antes do Bayern e Leipzig

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Man Utd vai atacar Simons

O Manchester United tentará vencer o Bayern de Munique e o RB Leipzig na contratação do ponta do Paris Saint-Germain Xavi Simonsde acordo com o Sport.

Simons passou a última temporada emprestado ao RB Leipzig, onde marcou oito gols e deu 13 assistências na Bundesliga, atraindo atenção de toda a Europa no processo.

O relatório revela que a situação tem semelhanças com o acordo que o United fechou por Leny Yoro na semana passada. Em ambas as situações, o United foi o azarão para contratar o jogador, neste caso com a forte conexão entre PSG e Leipzig tornando um acordo aparentemente simples. No entanto, uma oportunidade pode se abrir para os Red Devils contratarem Simons. O chefe do United, Erik ten Hag, é supostamente um grande fã de Simons e seu novo assistente técnico Ruud van Nistelrooy está tentando convencer o jovem de 21 anos a se juntar ao clube.

Há relatos de que o PSG pode estar em posição de exigir € 100 milhões pelo internacional holandês, o que é um valor que tornaria um acordo difícil para o Bayern de Munique e o Leipzig. O Bayern já fez uma abordagem na região de € 70 milhões, no entanto, a força financeira do United pode fazer o clube bávaro perder para os gigantes caídos da Premier League.

O Barcelona também foi relatado como interessado em Simons. O ponta passou um tempo na academia de jovens do Barcelona, ​​e o relatório indica que o clube espanhol está interessado em uma reunião. No entanto, os gigantes catalães não podem competir com as demandas financeiras que qualquer acordo potencial traria, o que efetivamente exclui o clube da corrida.

O craque holandês Xavi Simons pode ser o mais novo jogador a caminho do Manchester United. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– Tottenham Hotspur e Liverpool estão interessados ​​em uma abordagem para o meio-campista do Crystal Palace Eberechi Ezerevela o Football Insider. O jogador de 26 anos marcou 11 gols e deu três assistências na Premier League na temporada passada, o que fez com que o internacional inglês atraísse interesse significativo. O relatório revela que o Palace provavelmente exigirá um valor semelhante aos £ 50 milhões que o Bayern de Munique pagou para garantir a assinatura de Michael Olise. No entanto, atualmente não está claro se o Palace estará aberto a se separar de Eze, tendo já visto Olise partir.

– A Juventus mudou sua atenção do ponta do Manchester United Jadon Sancho para o extremo do FC Porto Wenderson Galenopor Calciomercato. Sancho estava supostamente interessado em uma mudança para a Juventus, no entanto, o inglês tem mantido conversas positivas com o técnico do United, Ten Hag, o que pode fazê-lo permanecer em Old Trafford. Isso deixou a Juventus a ponderar opções alternativas para Sancho. Um nome em que o time de Turim está interessado é Galeno. O brasileiro marcou 16 gols e 12 assistências em todas as competições na temporada passada, e o relatório revela que o Porto consideraria abordagens na região de € 40 milhões.

– O Sevilla tentará fechar acordo com o ponta do Barcelona Ansu Fatide acordo com o Sport. O relatório indica que se o Barcelona atingir seus alvos neste verão, que inclui o RB Leipzig Dani OlmoFati pode deixar os gigantes catalães à medida que cai mais na hierarquia. É relatado que o Sevilla deixou claro que ficaria feliz em concordar com um acordo de empréstimo para Fati, que passou a última temporada emprestado ao Brighton & Hove Albion. O relatório revela que Fati provavelmente fará parte da turnê de pré-temporada do Barcelona para os EUA, no entanto, seu futuro depois disso parece atualmente incerto.

– Al Ittihad não chegou a acordo com o meio-campista do Manchester City Kevin De Bruyneapesar de relatos contrários, revela Fabrizio Romano. O internacional belga tem sido fortemente ligado a uma mudança para a Arábia Saudita, no entanto, o relatório sugere que ainda não houve um acordo alcançado. Em vez disso, é relatado que o Al Ittihad está concentrando recursos para garantir um acordo para o Aston Villa Moussa Diabyque deve se juntar ao time saudita. Romano relatou que um pacote de € 60 milhões com Villa foi acertado, com a mudança aparentemente se aproximando da conclusão.

– O Crystal Palace e o Fulham não receberam nenhum incentivo de Emile Smith Rowecomitiva do ‘s após suas abordagens malsucedidas para o meio-campista, relata o Sun. É relatado que ambos os clubes viram ofertas para o graduado de Hale End rejeitadas pelos Gunners, no entanto, o acampamento de Smith Rowe também não pressionou por nenhuma das mudanças. O relatório sugere que o Arsenal tentará garantir £ 30 milhões pelo jogador de 23 anos, que tem lutado por minutos consistentes nas últimas temporadas.