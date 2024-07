Conversa sobre transferências: Real Madrid olha para uma transferência chocante por Alexander-Arnold

A janela de transferências de verão está aberta em toda a Europa, e há muita fofoca circulando por aí. O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Alexander-Arnold no radar do Real

O Real Madrid está tomando medidas concretas para garantir um acordo com o zagueiro do Liverpool Trent Alexandre-Arnoldde acordo com Christian Falk.

O jogador de 25 anos tem contrato com Anfield até 2025 e, sem nenhuma decisão tomada sobre uma extensão, o inglês pode deixar os Reds neste verão.

O Real Madrid já foi associado a uma transferência de Alexander-Arnold e, embora o acordo ainda não tenha se concretizado, com apenas um ano restante em seu contrato atual, o Madrid pode usar isso a seu favor, com o Liverpool relutante em perdê-lo como agente livre no ano que vem.

As chances de uma saída também podem aumentar após o fim do reinado de Jurgen Klopp como técnico. O alemão foi substituído por Arne Slot e não está claro se o novo chefe terá algum impacto nas chances de Alexander-Arnold permanecer no clube.

Alexander-Arnold passou toda a sua carreira no Liverpool, vencendo a Premier League, a Carabao Cup, a FA Cup e a UEFA Champions League no processo e pode estar interessado em um novo desafio. O relatório revela que ele acha uma mudança para os gigantes espanhóis atraente e tem mantido contato com o clube no último mês.

O alvo do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, marcou o pênalti da vitória da Inglaterra sobre a Suíça e avançou para as semifinais da Euro 2024. Charlotte Wilson/Impedimento/Impedimento via Getty Images

– Zagueiro do Bayern de Munique Afonso Davies ainda poderia fechar um novo acordo com o clube alemão, apesar do interesse do Real Madrid, sugere o Sport. A reportagem revela que o internacional canadense não está feliz com Os Brancos estratégia de esperar para ver se o Bayern reduzirá o preço pedido pelo lateral-esquerdo. Enquanto Davies estava fortemente ligado a uma mudança para longe do clube bávaro, é relatado que o novo técnico Vincent Kompany está interessado em manter o zagueiro e pressionou o Bayern a atender às suas exigências de um salário anual de € 16 milhões.

– O Atlético de Madrid identificou o avançado do Sporting CP Viktor Gyökeres como um alvo potencial neste verão, segundo Rudy Galetti. Com o Atleti prestes a perder Álvaro Moratao time espanhol precisa de reforços de ataque. Há relatos de que Gyokeres foi identificado pelo Atlético de Madrid como uma “alternativa adequada” para Morata, com o Sporting disposto a considerar propostas na região de sua cláusula de liberação de € 100 milhões. Ao lado de Gyokeres, há relatos de que o Atleti também está interessado em fechar um acordo com o Manchester City Julián Álvarezjá que eles buscam adicionar um atacante estabelecido às suas fileiras.

– Atacante do Arsenal Eddie Nketiah provavelmente deixará o clube após sua turnê de pré-temporada para os Estados Unidos, em meio ao interesse do Crystal Palace e do West Ham United, revela o Football Insider. A reportagem revela que os Gunners buscarão garantir uma taxa de £ 30 milhões pelo atacante, que tem lutado por minutos consistentes no Emirates Stadium.

– Manchester United priorizará acordo pelo zagueiro do Lille Leny Yoro sobre o zagueiro do Bayern de Munique Matthijs de Ligtde acordo com o TeamTalk. O relatório indica que conversas positivas entre a comitiva de Yoro e o United ocorreram, o que deu aos Red Devils esperança de que eles possam garantir um acordo para o jogador de 18 anos neste verão. Enquanto De Ligt tem sido fortemente ligado a uma mudança para Old Trafford, o relatório revela que o United priorizaria garantir um acordo para Yoro em vez do internacional holandês.

– O Manchester United está disposto a se separar do meio-campista Casemiro com uma “grande perda” em meio ao interesse da Arábia Saudita, revela o Football Insider. O jogador de 32 anos é supostamente um dos maiores ganhadores do Old Trafford e, após uma temporada decepcionante de 2023-24, os gigantes caídos da Premier League podem tentar se livrar do brasileiro. Casemiro entrou por £ 70 milhões, no entanto, é relatado que os novos coproprietários do United cortarão suas perdas e permitirão que o meio-campista saia por bem menos que esse valor para abrir caminho para alvos de meio-campo próprios.