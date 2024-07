Cooper Kupp estrela vídeo de recrutamento do departamento do xerife de Los Angeles

Copa Cooper ajudou neste verão para tentar ajudar outro time em Los Angeles a reforçar sua escalação – o Departamento do Xerife do Condado de LA.

A estrela se juntou recentemente ao seu treinador principal, Sean McVay e dois outros jogadores do Rams para filmar um vídeo para o LASD em um esforço para ajudar a organização a recrutar mais talentos.

Kupp, McVay, Steve Ávila dar Lago Quentin todos apareceram no clipe… com cada um indo para a câmera para encorajar os cidadãos a considerarem ingressar no Departamento.