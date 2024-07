Copa América 2024: Conmebol defende gramados após críticas

A Conmebol, entidade máxima do futebol na América do Sul, defendeu a qualidade das superfícies de jogo da Copa América de 2024, nos Estados Unidos, após diversas reclamações de equipes participantes.

Depois que a atual campeã Argentina derrotou o Canadá na abertura em 20 de junho no Estádio Mercedes-Benz de Atlanta, ambos os times criticaram o campo de grama, que substituiu a grama artificial regular. O goleiro argentino Emiliano Martínez chamou o campo de “desastre”. O zagueiro canadense Kamal Miller disse que ele parecia oco.

Após a vitória do Brasil por 4 a 1 sobre o Paraguai no Estádio Allegiant, em Las Vegas, na sexta-feira, o brasileiro Vinícius Júnior disse que a Copa América “é sempre difícil por causa dos campos”.

Autoridades da Conmebol disseram que essas reclamações foram causadas pela aparência visual da grama. Em algumas partes do campo, as pontas dos tufos de grama eram visíveis, mas não havia diferenças de nível, disseram as autoridades. No MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey, havia manchas marrons ao longo da linha lateral.

“A estética pode dar a percepção errada”, disse Frederico Nantes, diretor de competições e operações da Conmebol. Ele explicou que testes foram realizados antes e depois dos jogos para avaliar o campo e como a bola se movia e batia, e ele observou que todos tiveram bons resultados.

Vinícius Júnior criticou a qualidade dos campos da Copa América após a vitória do Brasil no Estádio Allegiant, em Las Vegas. Nick Tre. Smith/Icon Sportswire via Getty Images

No segundo jogo realizado em Atlanta, as juntas do gramado não estavam mais visíveis e, como pareciam melhoradas, ninguém falou sobre o estádio, disse Kuhn.

Oito dos estádios são locais da Copa do Mundo de 2026 e reformas foram planejadas permitindo campos maiores em dois anos. Para a Copa do Mundo, a FIFA geralmente assume o controle dos estádios com cerca de um mês de antecedência.

Autoridades da CONMEBOL disseram que o processo de instalação dos campos temporários para a Copa América começou há um ano.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A grama cultivada em viveiros especialmente escolhidos é colada em camadas de plástico que aderem à superfície do campo. Ela é transportada em caminhões e colocada em um processo que leva em conta cada detalhe, desde a rega até a luz solar e onde os caminhões passam para deixá-la no campo, disse a organização.

A Conmebol também afirmou que a superfície de jogo do Hard Rock Stadium estará em ótimas condições para a final da Copa América em 14 de julho.

A superfície de grama do estádio dos Dolphins da NFL em Miami Gardens foi removida no domingo para um show em 6 de julho com o artista colombiano Feid. A instalação de uma nova superfície de grama começará em 8 de julho e deve ser concluída quatro dias antes da final do campeonato da América do Sul.

“Esperamos que esteja em excelentes condições”, disse Maristela Kuhn, engenheira agrícola da Confederação Sul-Americana de Futebol e coordenadora do projeto de grama da Copa América 2024, na segunda-feira. “As mesmas condições em que estava na primeira partida.”

Houve um par de jogos de primeira rodada no Hard Rock. O Uruguai venceu o Panamá por 3 a 1 em 23 de junho e a Argentina derrotou o Peru por 2 a 0 no sábado.

Kuhn falou com a The Associated Press após uma coletiva de imprensa na qual ela e outros oficiais da Conmebol explicaram que Miami será o único estádio a passar por mudanças em seu gramado. A troca foi planejada antes do início do torneio por causa do show.

O estádio de Miami mantém uma superfície de grama durante a temporada da NFL, mas seis dos 14 estádios usados ​​no torneio tinham campos de grama instalados sobre uma superfície artificial. Os campos também são um pouco menores do que o padrão internacional, 100 por 64 metros (109 por 70 jardas) em vez de 105 por 68 metros (115 por 74 jardas).

Quase 1 milhão de pessoas assistirão às partidas da fase de grupos da Copa América. O jogo mais assistido foi a partida da Argentina contra o Chile, que atraiu 81.106 no MetLife, local da final da Copa do Mundo de 2026. Quarenta por cento dos jogos da fase de grupos tiveram ingressos esgotados.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.