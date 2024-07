Copa América 2024: Melhores momentos do desempenho de Shakira no intervalo

A final da Copa América de 2024 entre Argentina e Colômbia está repleta das maiores estrelas do futebol.

Mas durante o intervalo, outra estrela internacional entrou em campo para uma apresentação memorável: Shakira.

A cantora colombiana deslumbrou a multidão com um medley de seus maiores sucessos, incluindo “Hips Don’t Lie”. “Waka Waka” foi memoravelmente a música oficial da Copa do Mundo de 2010. Seu hit “Puntería” com Cardi B é uma das músicas oficiais da transmissão da TelevisaUnivision da Copa América de 2024.

Aqui estão alguns destaques de sua apresentação que eletrizou o Hard Rock Stadium.

APRESENTAÇÃO DE SHAKIRA NO INTERVALO 🎶🇨🇴@Shakira em Miami para a final da Copa América 2024 entre Colômbia e Argentina 🔥 foto.twitter.com/SacPw5Yhhi — FOX Futebol (@FOXSoccer) 15 de julho de 2024