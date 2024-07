Copa América: Argentina revida após Drake perder aposta de US$ 300 mil

A Argentina deu uma chance ao artista musical Drake depois que o canadense perdeu US$ 300.000 em uma aposta de que seu país venceria os atuais campeões na semifinal da Copa América na terça-feira, usando a música do rival do rap Kendrick Lamar para lhe enviar uma mensagem.

Drake postou uma imagem no Instagram que mostrava que sua aposta lhe daria um pagamento de US$ 2,88 milhões se o Canadá vencesse, mas gols de Julián Álvarez e Lionel Messi levaram a Argentina à sua quarta final em cinco edições.

Não como nós, 𝐧𝐨𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮𝐬 🇦🇷 foto.twitter.com/Zoa4OTbgnK — Seleção Argentina em inglês (@AFASeleccionEN) 10 de julho de 2024

Os vencedores da Copa do Mundo responderam à publicação de Drake com uma foto acompanhada da legenda: “Não como nós”, título de uma faixa diss lançada por Lamar em maio, que criticava o artista canadense e que foi ouvida quase meio bilhão de vezes no Spotify.

O videoclipe tem mais de 115 milhões de visualizações no YouTube depois que ambos os rappers lançaram várias faixas solo criticando um ao outro.

A Argentina busca garantir o recorde de 16 títulos da Copa América e enfrentará Uruguai ou Colômbia na final de domingo.