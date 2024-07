Copa América: Capitão dos EUA Pulisic “não pode aceitar” decisões do árbitro

KANSAS CITY, Missouri — O capitão dos Estados Unidos, Christian Pulisic, foi claro ao afirmar que não acredita que a arbitragem tenha sido a culpada pela eliminação de sua equipe na fase de grupos da Copa América, mas ficou perplexo com as decisões tomadas na derrota de 1 a 0 para o Uruguai no Arrowhead Stadium, resultado que selou o destino dos americanos.

“Sinceramente, quero dizer, vi coisas que nunca tinha visto antes, bem na frente dos meus olhos, hoje, que eu simplesmente não consigo acreditar”, disse Pulisic aos repórteres. “Não é por isso que perdemos; não estamos fora deste torneio por causa da arbitragem.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Mas, na verdade, eu só vi coisas que eu realmente — quero dizer, acho que todo mundo pode simplesmente admitir que eu não sei o que estou vendo. Eu não sei o que eles estão chamando. Eu não sei o que ele — ele não dá nenhuma explicação. Ele está fazendo coisas que eu simplesmente não consigo aceitar.”

O árbitro Kevin Ortega foi visto pela câmera se recusando a apertar a mão de Pulisic após o apito final, depois que Pulisic pareceu primeiro gesticular algo para ele à distância.

“Ele não apertou minha mão. É normal — quer dizer, eu acho.”

O zagueiro uruguaio Mathías Olivera marcou o único gol do jogo no minuto 66. Olivera parecia estar em posição de impedimento quando a bola foi passada, mas uma longa revisão do VAR confirmou o gol sem enviar Ortega para o monitor de vídeo. Os replays mostraram uma quantidade indiscernível de sobreposição entre o corpo de Olivera e o pé do zagueiro da seleção dos EUA Chris Richards, que ostensivamente segurou o uruguaio em posição irregular.

“É bem louco, realmente”, disse o técnico da seleção dos EUA Gregg Berhalter sobre a decisão. “Eu não entendo. Sabe, eu sinto que conheço a regra muito bem. Eu sinto que tínhamos as fotos que mostram como a regra pode ser interpretada e é um gol de impedimento. É decepcionante, realmente é, mas você sabe, isso acontece no futebol e temos que viver com isso, obviamente.”

Christian Pulisic disse que ficou confuso com as decisões do árbitro. Foto de Jamie Squire/Getty Images

Houve várias marcações controversas de faltas ao longo da partida de segunda-feira, mas o momento mais estranho fora do gol aconteceu no 32º minuto, quando Ortega tirou um cartão amarelo para Richards. O Uruguai foi rapidamente para jogar a falta e, antes de estender completamente o braço para levantar o cartão amarelo, Ortega levantou o outro braço para indicar um sinal de “jogar”. Nahitan Nández estava atrás no gol, mas chutou mal.

O jogo é tipicamente interrompido quando um cartão amarelo é emitido para que o árbitro possa registrar o cartão amarelo. Vários jogadores dos EUA discutiram com Ortega após a jogada. Adams disse após a partida que foi a “primeira vez que vi” um incidente como esse.

A derrota por 1 a 0, combinada com a vitória do Panamá por 3 a 1 sobre a Bolívia em uma partida simultânea, deixou a seleção dos EUA em terceiro no grupo. É a primeira vez que os EUA não conseguem avançar da fase de grupos de uma Copa América, Copa Ouro ou Copa do Mundo disputada em casa. Os EUA serão co-anfitriões da Copa do Mundo de 2026.