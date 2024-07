Copa América: Costa Rica vence Paraguai por 2 a 1, mas está eliminada da Copa América

Costa Rica fizeram um esforço valente em sua final Copa América partida contra Paraguaimas infelizmente não foi o suficiente para garantir uma vaga na próxima fase. Apesar da vitória por 2 a 1, o time foi eliminado do torneio.

O jogo começou eletrizante, com Francisco Calvo e Josimar Alcócer, de 19 anos, marcam nos primeiros sete minutos. Calvo aproveitou a oportunidade para cabecear para casa o cruzamento de Joseph Mora, enquanto Alcócer mostrou sua habilidade driblando do meio-campo e chutando para fora do goleiro do Paraguai. Esses gols no início prepararam o cenário para uma batalha intensa entre os dois times.

Embora a Costa Rica tenha conseguido garantir a vitória, seu desempenho geral na fase de grupos os deixou em terceiro lugar no Grupo D, com quatro pontos. Seu destino foi selado quando Colômbia e Brasil empataram em 1 a 1, com o Brasil finalmente conquistando o segundo lugar com cinco pontos.

Esse resultado foi um duro golpe para a Costa Rica, pois marcou sua quarta eliminação na fase de grupos, após eliminações anteriores em 1997, 2011 e 2016. Apesar desses contratempos, o time mostrou seu potencial em torneios anteriores, chegando às quartas de final em 2001 e 2004.

Foi uma eliminação difícil para os Ticos

A partida contra o Paraguai não foi isenta de momentos tensos, com o Paraguai reagindo no segundo tempo, com Ramón Sosa marcando seu único gol. No entanto, o goleiro da Costa Rica, Patrick Sequeira, pdesempenhou um papel crucial na preservação da liderança com uma defesa na ponta dos dedos nos acréscimos.

Refletindo sobre o desempenho, o técnico Luis Fernando Suárez expressou sua decepção por ter sido eliminado do torneio, mas também elogiou a resiliência da equipe, dizendo: “Lutamos muito e demos tudo de nós, mas infelizmente não foi o suficiente para avançar para a próxima fase.”

Apesar da decepção de ser eliminado, o time pode se orgulhar de seu forte começo no torneio e de sua capacidade de competir em um nível tão alto. Olhando para o futuro, a experiência adquirida neste torneio servirá, sem dúvida, como lições valiosas para competições futuras.