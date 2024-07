Copa América: Darwin Nunez se envolve em briga com torcedores nas arquibancadas após derrota do Uruguai para a Colômbia na semifinal da Copa América

EUuma reviravolta dramática nos acontecimentos que se seguiram Uruguaiderrota por 1 a 0 para Colômbia no Copa América semifinais, uma briga acalorada aconteceu nas arquibancadas envolvendo Uruguai jogadores e torcedores da Colômbia. O incidente, que ocorreu após o apito final na noite de quarta-feira, viu Darwin Nunez, avançado do Liverpool no centro do caos.

A vitória da Colômbia foi cortesia de uma Jefferson Lerma cabeceamento, habilmente assistido por um cruzamento de James Rodríguez. No entanto, a conclusão da partida foi ofuscada pela confusão que se seguiu nas arquibancadas.

Darwin Nuñez brigando com torcedores colombianos nas arquibancadas

Como Uruguai os jogadores dirigiram-se às arquibancadas, eclodiu um confronto com Colômbia fãs. A situação rapidamente se transformou em uma altercação física, com socos e vários objetos, incluindo bebidas e comida, arremessados ​​entre os dois grupos. Imagens transmitidas capturaram a cena intensa, destacando o envolvimento de jogadores e espectadores na confusão.

O incidente levanta questões sobre as medidas em vigor para garantir a segurança dos jogadores e dos fãs. Copa América órgão organizador, CONMEBOLainda não comentou como a altercação será abordada ou quais ações disciplinares podem ser tomadas contra os envolvidos.

Uruguai jogará a disputa do 3º lugar

UruguaiO foco agora muda para a disputa pelo terceiro lugar contra Canadáagendado para sábado à noite. Enquanto isso, Colômbia se preparará para uma final de alto risco contra A Argentina de Lionel Messi no domingo.

As consequências da briga e as potenciais repercussões ainda estão por ver, enquanto fãs e analistas aguardam declarações oficiais de CONMEBOL e as equipes envolvidas.