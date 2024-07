Copa América: Estádio e CONMEBOL apontam culpa pelo caos

O Hard Rock Stadium culpou a CONMEBOL, entidade organizadora da Copa América, na terça-feira, dizendo que as autoridades do estádio “implementaram e, em muitos casos, excederam as recomendações de segurança da CONMEBOL” depois que torcedores sem ingressos tentaram forçar a entrada na final entre Argentina e Colômbia.

A polícia de Miami-Dade disse que mais de 800 policiais estavam na partida. Além das prisões, 55 pessoas foram expulsas, eles disseram.

Foi uma cena caótica poucas horas antes do início previsto para as 20h da partida do campeonato entre os dois países sul-americanos: torcedores forçaram a entrada, pularam as grades de segurança e passaram correndo por policiais e assistentes do estádio, alguns parecendo histéricos enquanto procuravam as pessoas com quem chegaram.

Inúmeros fãs entraram no Hard Rock Stadium sem ingressos na noite de domingo. Maddie Meyer/Getty Images

O estádio em Miami Gardens, Flórida, que abriga o Miami Dolphins da NFL, será o local de sete partidas da Copa do Mundo em 2026, incluindo uma partida das quartas de final e uma disputa pelo terceiro lugar.

A FIFA organiza a Copa do Mundo e supervisiona órgãos regionais como a CONMEBOL. A FIFA não respondeu imediatamente na segunda-feira a pedidos de comentários sobre os problemas de controle de público e como isso evitaria problemas semelhantes em 2026.

A CONMEBOL culpou o Hard Rock Stadium, dizendo na segunda-feira que a instalação não levou em consideração suas recomendações para a final do torneio de seleções mais importante da América do Sul.

A organização disse em um comunicado que estava decepcionada com a cena em que inúmeros fãs entraram no estádio sem ingressos e “mancharam” o evento. O jogo foi adiado por mais de uma hora enquanto as autoridades trabalhavam para controlar a situação, eventualmente decidindo deixar alguns fãs entrarem sem passar pelos pontos de verificação de segurança.

“Nesta situação, a CONMEBOL ficou sujeita às decisões tomadas pelas autoridades do Hard Rock Stadium, de acordo com as responsabilidades contratuais estabelecidas para as operações de segurança”, disse a organização. “Além dos preparativos determinados neste contrato, a CONMEBOL recomendou a essas autoridades os procedimentos comprovados em eventos desta magnitude, que NÃO foram levados em consideração.”

Autoridades do Hard Rock disseram na terça-feira que “excederam” as recomendações de segurança da CONMEBOL.

“O Hard Rock Stadium sediou com segurança centenas de eventos de classe mundial em seus 37 anos de história, incluindo Super Bowls, grandes partidas internacionais de futebol, Fórmula 1, NFL e futebol universitário, turnês de shows e outros eventos globais”, disseram as autoridades do local em um comunicado.

“Em cada um deles, a segurança foi um esforço conjunto entre o organizador, as agências locais de aplicação da lei e o local. Como dissemos anteriormente, o Hard Rock Stadium trabalhou em colaboração com a CONMEBOL, a CONCACAF e as agências locais de aplicação da lei na segurança, tanto antes quanto durante o torneio da Copa América. As agências se reuniram regularmente, incluindo briefings de segurança diários durante todo o torneio de um mês.

“Avaliaremos os protocolos e processos em vigor em todos os aspectos das operações do estádio”, diz o comunicado.

“Continuamos gratos aos policiais e à equipe do estádio que trabalharam para priorizar a segurança de todos os participantes, apesar da escala sem precedentes de comportamento agressivo e ilegal demonstrado por um subconjunto de torcedores indisciplinados.”

Em uma noite caótica, a partida foi adiada por mais de uma hora e o presidente da federação colombiana e seu filho foram presos após uma altercação no estádio após o jogo.

Com os Estados Unidos se preparando para co-sediar a Copa do Mundo em dois anos, o Condado de Miami-Dade disse que revisaria o protocolo de segurança para o torneio quadrienal.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

O advogado Steve Adelman, especialista em controle de multidões e vice-presidente da Event Safety Alliance, disse que os organizadores do Hard Rock não entenderam que o jogo de domingo atrairia fãs apaixonados, desesperados para ver seus times, alguns dispostos a forçar a entrada.

“Uma partida entre torcedores de duas nações sul-americanas rivais é o mais apaixonante que você pode imaginar”, disse ele.

Adelman disse que os organizadores deveriam ter aprendido com a final do Campeonato Europeu de 2021 no Estádio de Wembley, em Londres, onde torcedores ingleses sem ingresso forçaram a entrada para a partida de seu time com a Itália. A confusão feriu 19 policiais e resultou em 53 prisões.

“Infelizmente, partidas internacionais de futebol foram marcadas por esse tipo de comportamento agressivo de torcedores”, disse Adelman. “Esse comportamento não é desejável, não é bom, mas é razoavelmente previsível. … Eles precisavam planejar para a multidão que provavelmente teriam, não para a multidão que gostariam de ter.”

Pareceu haver danos significativos ao local como resultado. Vídeos e imagens postados nas redes sociais mostraram as grades laterais quebradas de uma escada rolante dentro do estádio, com sapatos, latas de refrigerante, óculos de leitura e artigos de vestuário deixados para trás. As grades de segurança em um posto de controle na entrada sudoeste do estádio estavam dobradas enquanto milhares de pessoas, incluindo crianças chorando, as empurravam.

O comunicado do Hard Rock Stadium disse que os oficiais do estádio se comunicaram com os organizadores do torneio por volta das 20h e decidiram abrir os portões para fãs com e sem ingressos que foram empurrados contra a entrada com medo de debandadas e ferimentos graves. Os portões foram então fechados com muitos fãs com ingressos deixados do lado de fora.

Informações da Associated Press, Reuters e Lizzy Becherano, da ESPN, foram usadas nesta reportagem.