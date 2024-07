Copa América: final da Argentina ‘meu último jogo’ – Ángel di María

O ponta argentino Ángel Di María confirmou sua intenção de se aposentar após a final da Copa América de domingo contra Uruguai ou Colômbia, em Miami Gardens, Flórida.

Di María, de 36 anos, fez sua estreia internacional em 2008 e marcou 31 gols em 144 partidas. No ano passado, ele disse aos fãs que a Copa América de 2024 seria sua última partida pela Argentina.

“É minha última batalha. Não há mais nada a dizer que eu não tenha dito muitas vezes antes”, disse Di María. “É meu último jogo. Tenho que agradecer a todos os argentinos e a esta geração que me permitiu levantar tantos troféus.

“Não estou pronto para meu último jogo na seleção, mas está na hora”, disse ele. “Aconteça o que acontecer na final, acho que posso sair pela porta da frente. Dei tudo. Sempre dei minha vida por esta camisa.”

Di María se juntou a Lionel Messi para levar a Argentina à terceira Copa do Mundo do país em 2022 e ao 15º título da Copa América em 2021.

Ele também ganhou uma medalha de ouro olímpica em Pequim 2008 com a Argentina e a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA em 2007.

“Nós gostamos muito dele”, disse Messi. “Ele sempre deu tudo de si e o melhor de si mesmo, e que ele vá se aposentar em uma final é algo que ele simplesmente merece.”

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, manteve a esperança de que Di María reverta sua decisão.

“Não queremos começar a chorar agora. Não queremos sentir melancolia”, disse Scaloni. “Temos que deixá-lo jogar e então veremos se podemos convencê-lo ou não a ficar conosco.”

As eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul recomeçam em setembro, com cada seleção nacional programada para jogar mais 12 partidas.

A final da Copa do Mundo de 2026 será no estádio MetLife, em Nova Jersey, no dia 19 de julho.

“Nós nunca seremos os que fecharão a porta”, disse Scaloni. “Ele pode ficar com o nosso time pelo tempo que quiser. E se ele quiser se aposentar, mas ainda vir e ficar por aqui, seria ótimo. E se ele quiser vir comigo para outro lugar, eu o levarei para todos os lugares para que ele possa decidir o que quer fazer.”

Enquanto isso, Messi confirmou seus planos de continuar jogando pela Argentina além da final da Copa América de domingo.

“Como eu disse antes, pretendo continuar”, disse ele na terça-feira à noite após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre o Canadá. “Pretendo continuar vivendo dia a dia sem pensar no que virá no futuro ou se continuarei ou não. É algo que eu simplesmente vivo a cada dia. Tenho 37 anos e só Deus sabe quando será o fim.”

Messi marcou seu 109º gol internacional, seu primeiro no torneio deste ano. Foi seu 14º na Copa América, três a menos que o recorde.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro falou do lado de fora do vestiário do MetLife Stadium, onde anunciou sua aposentadoria após perder um pênalti na derrota nos pênaltis para o Chile na final da Copa América de 2016.

Ele reverteu sua decisão sete semanas depois e marcou 54 gols em 73 aparições internacionais desde então, aumentando suas partidas pela Argentina para 186, ajudando a vencer a Copa América de 2021 e a Copa do Mundo de 2022.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.