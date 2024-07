Copa América: Luis Suarez aproveitando os últimos momentos com o Uruguai

O atacante uruguaio Luis Suárez disse que sabe que está cada vez mais perto da aposentadoria, mas espera aproveitar a reta final de uma carreira brilhante, independentemente de quantos minutos tiver em campo na Copa América.

Suarez é o maior artilheiro de todos os tempos do Uruguai, com 68 gols pela seleção e, embora o jogador de 37 anos só tenha entrado em campo como substituto tardio em dois jogos no torneio — totalizando oito minutos até agora — ele não é de reclamar.

“Estou curtindo muito cada momento. É algo que na minha idade, conforme você envelhece, você aproveita mais e mais, seja jogando muito ou jogando pouco, porque você sabe que a chama do futebol está se apagando”, disse Suarez à AUF TV.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Eu sou apenas mais um [player in the squad]você já viu. Jogando ou não, estou feliz com o papel que estou fazendo e tentando ajudar o máximo que posso.”

Outrora um dos atacantes mais temidos da Europa, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, descreveu um período crucial na disputa pelo título de 2020-21 como a entrada na “zona Luis Suárez”, quando a experiência do atacante os guiou ao último título da liga.

Mas com o Uruguai definido para enfrentar o Brasil nas quartas de final no sábado, Suarez está depositando sua confiança nos jovens jogadores que estão surgindo nas categorias de base para fazer o trabalho.

Luis Suárez marcou 68 vezes pelo Uruguai. Nick Tre. Smith/Icon Sportswire via Getty Images

“Espero que [the zone] não aparece nesta Copa porque isso significaria que o Uruguai está bem e que não é necessário. Se for necessário, estaremos lá porque esperamos escrever outro capítulo na seleção”, disse.

“Esse grupo deu um golpe muito grande nas eliminatórias da Copa do Mundo ao vencer o Brasil e a Argentina. Eles ganharam esse poder em campo ao mostrar que podem vencer qualquer um… Chegou a hora de provar isso e é um grande teste para nós.”

Suarez também foi mentor do atacante Darwin Núñez, de 25 anos, que seguiu seus passos e assinou com o Liverpool, da Premier League, e marcou dois gols no torneio.

“Tento ajudar o máximo que posso. Eu estava no lugar de Darwin, eu tinha a idade de Darwin”, disse Suarez.

“O Louco” [Sebastian Abreu] foi o primeiro a me apoiar e hoje, estando naquele lugar, você tem que ser uma motivação para ele.”