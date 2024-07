Copa América: Não estava preparado para a eliminação da Argentina – Martínez

O goleiro argentino Emiliano “Dibu” Martínez declarou que “não estava pronto para ir para casa” após salvar seu país na disputa de pênaltis contra o Equador nas quartas de final da Copa América, na quinta-feira.

Apesar do pênalti perdido por Lionel Messi para a Argentina, os campeões da Copa do Mundo prevaleceram graças às duas defesas de Martínez na disputa por pênaltis após o empate por 1 a 1.

“Eu mergulho 500 vezes por dia em cada sessão de treinamento para poder atuar”, disse um Martínez emocionado. “Eu trabalho para isso, sempre tento estar no meu melhor nível para dar tudo por esta seleção nacional.

“Estou orgulhoso, feliz por tudo isso. Eu disse aos caras que não estava pronto para ir para casa. Mesmo sendo campeões do mundo e detentores da Copa América, esse grupo merecia continuar.

“Estamos aqui há 35 dias, lutando por isso. Estou feliz que progredimos. Eles fizeram um ótimo jogo, muito físico. Sabíamos que eles seriam um dos rivais mais difíceis da Copa América.”

Martínez, 31, comemorou com a mesma dança de balanço de quadris que exibiu após sua impressionante performance durante a final da Copa do Mundo de 2022 contra a França.

O goleiro do Aston Villa foi fundamental para o Albiceleste erguendo o troféu no Catar, com duas defesas na disputa decisiva por pênaltis após um empate por 3 a 3 na prorrogação.

O capitão argentino Messi disse que sabia que Martínez mostraria novamente o seu valor.

“Eu sabia que Dibu [Martínez] está sempre nesses momentos, ele gosta desses momentos, ele se torna grande”, disse Messi.

Emi Martínez comemora ajudando a Argentina a vencer as quartas de final da Copa América. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

“Além disso, ele é ótimo quando está no gol. É complicado [for opponents]ele é muito rápido, tinha muita fé, mesmo antes do jogo ele dizia conosco sobre a possibilidade de que se houvesse penalidades tínhamos que ter calma. É uma sorte que quando chegamos a esse ponto [a penalty shootout] temos uma vantagem.”

Messi, de 37 anos, que quebrou o recorde de mais minutos jogados na história do torneio contra o Equador, não conseguiu esconder sua decepção depois que sua cobrança de pênalti panenka falhou e acertou o travessão no primeiro pênalti da Argentina na disputa por pênaltis.

O atacante do Inter Miami começou as quartas de final apesar de ser dúvida devido a uma lesão, depois de perder a última partida do grupo contra o Peru por causa de um problema no tendão da coxa.

“[There’s] muita raiva”, disse Messi. “Eu estava convencido de chutar assim. Eu tinha falado com Dibu e com [Argentina’s backup goalkeeper Geronimo] Rulli, eu tinha sofrido algumas penalidades mirando nos cantos, mas não tinha praticado [the panenka]. Na verdade o [Ecuador] o goleiro (Alexander Domínguez) mergulhou e tentei tocar, mas a bola foi muito alta.”

A Argentina enfrentará o vencedor das quartas de final de sexta-feira entre Venezuela e Canadá nas semifinais de terça-feira.